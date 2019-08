Henk Grol en Roy Meyer hebben zaterdag verloren in de kwartfinales van de WK judo in Tokio. Bij de vrouwen werd Tessie Savelkouls in de tweede ronde uitgeschakeld.

De 34-jarige Grol stond in de kwartfinales van zijn negende WK tegenover Guram Kushishvili. De Georgiër won op ippon, wat betekent dat brons nog het maximaal haalbare is.

Grol kwam voor de tweede keer uit in de categorie boven de 100 kilogram. Vorig jaar maakte hij op de WK zijn debuut in die klasse en toen strandde hij in de tweede ronde.

Ook de 28-jarige Meyer, die in dezelfde categorie uitkomt, kan nog maximaal een bronzen medaille pakken. De Brabander moest in de golden score zijn meerdere erkennen in regerend olympisch kampioen Lukas Krpalek uit Tsjechië.

Iets eerder op de dag werd de 27-jarige Savelkouls uitgeschakeld in de tweede ronde. In de klasse boven de 78 kilo was ze niet opgewassen tegen Irina Kindzerska uit Azerbeidzjan, die op ippon te sterk was.

Nederland op twee WK-medailles

Nederland veroverde tot dusver twee medailles in Tokio. Noël van 't End (-90 kg) bezorgde ons land de eerste wereldtitel in tien jaar en Michael Korrel (-100 kg) pakte brons.

De WK judo duurt nog tot en met zondag. Het toernooi wordt op de laatste dag afgesloten met de gemengde teamwedstrijden.