Joost Luiten mag ook in het weekend deelnemen aan de European Masters in Zwitserland. De Rotterdammer haalde vrijdag na een sterke tweede ronde de cut in Crans Montana.

De 33-jarige Luiten ging op de tweede dag rond in 68 slagen, twee onder het baangemiddelde. Hij liet twee bogeys noteren en stelde daar vier birdies tegenover.

Met die ronde verbeterde Luiten zich ten opzichte van de openingsdag, toen hij 69 slagen nodig had. Hij klom met een totaalscore van 137 slagen, drie onder par, naar de gedeelde 36e plaats in het klassement.

De Zuid-Hollander begint de derde dag met een achterstand van acht slagen op Gavin Green uit Maleisië. Green heeft één slag voorsprong op een vijftal achtervolgers, onder wie Rory McIlroy.

Luiten speelt in Zwitserland zijn laatste toernooi in de voorbereiding op de KLM Open. Het toernooi op The International in Amsterdam staat van 12 tot en met 15 september op het programma. Vorig jaar miste Luiten de KLM Open door een operatie aan zijn pols.