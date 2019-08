Skiffeur Stef Broenink heeft zich vrijdag bij de wereldkampioenschappen roeien in Linz geplaatst voor de finale.

De 28-jarige Nederlander lag in de halve eindstrijd lange tijd aan de leiding, maar werd toch nog gepasseerd door de Duitser Oliver Zeidler en de Deen Sverri Nielsen.

De derde plek was genoeg voor een plek in de A-finale en een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

In de vrouwen dubbeltwee eindigden Lisa Scheenaard en Roos de Jong ook als derde in de halve eindstrijd. Dat was voor hen ook voldoende voor een plaats in de finale en een ticket voor de Spelen.

In de mannen dubbeltwee redde de Nederlandse boot, met Niki van Sprang en Amos Keijser, het niet. Het duo kwam niet verder dan de vierde plaats.