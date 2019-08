Michael Korrel heeft vrijdag bij de WK judo in Tokio brons veroverd in de categorie tot 100 kilogram. De Nederlander was in de strijd om een podiumplek te sterk voor Guham Cho, de wereldkampioen van vorig jaar.

Korrel versloeg de 27-jarige Zuid-Koreaan op waza-ari, die hij vroeg in de wedstrijd scoorde. Beide judoka's ontvingen in het restant van de wedstrijd twee straffen, maar Korrel bleef een derde straf bespaard en stelde de bronzen medaille veilig in de Budokan.

Voor de 25-jarige Korrel is het de eerste WK-medaille uit zijn loopbaan. De in Vianen geboren judoka, die in mei bij de Grand Slam in het Azerbeidzjaanse Bakoe indruk maakte door goud te veroveren, pakte in 2016 in Kazan wel al EK-brons.

Korrel begon zijn wedstrijddag met zeges op de Oostenrijker Laurin Boehler (verwurging), Jose luis Arroyo Osorio uit Peru (houdgreep) en de Bulgaar Daniel Dichev (ippon). Voor een plek in de halve finales verloor hij vervolgens op ippon van Elmar Gasimov uit Azerbeidzjan, waardoor hij was veroordeeld tot de herkansingen.

Michael Korrel was in de strijd om brons te sterk voor Guham Cho. (Foto: Pro Shots)

Nederland staat op drie WK-medailles

Daarin was Korrel dankzij een waza-ari te sterk voor de Georgische nummer één van de wereld Varlam Liparteliani, waardoor hij zich plaatste voor de strijd om het brons. Door zijn knappe zege op Cho - de mondiale nummer twee - staat Nederland nu op drie medailles in Tokio.

Juul Franssen veroverde woensdag brons in de categorie tot 63 kilogram en Noël van 't End schreef donderdag in de gewichtsklasse tot 90 kilogram historie door als eerste Nederlander in tien jaar wereldkampioen te worden.

De andere Nederlanders die vrijdag op de Japanse tatami verschenen - Guusje Steenhuis, Marhinde Verkerk en WK-debutant Simeon Catharina - werden allemaal voor de kwartfinales uitgeschakeld en mochten daardoor ook niet meer strijden om brons.

De WK judo wordt zaterdag vervolgd met de zwaarste gewichtsklassen. Voor Nederland komen Henk Grol en Roy Meyer (beiden categorie 100+) en Tessie Savelkouls (78+) in actie. Het toernooi wordt zondag afgesloten met de gemengde teamwedstrijden.

