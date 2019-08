Guusje Steenhuis is vrijdag al in de tweede ronde van de WK judo uitgeschakeld. De geboren Brabantse, een kandidaat voor de wereldtitel in de categorie tot 78 kilogram, verloor van Zhenzhao Ma.

De Chinese had aan een waza-ari genoeg om Steenhuis te verslaan. Voor de Nederlandse nummer twee van de wereld was het pas haar eerste wedstrijd in de Budokan, omdat ze in de eerste ronde niet in actie hoefde te komen.

De uitschakeling is een flinke domper voor Steenhuis, die in Tokio voor de wereldtitel wilde gaan. De topjudoka pakte vorig jaar op de WK in het Azerbeidzjaanse Bakoe zilver, nog altijd haar enige medaille op het mondiale eindtoernooi.

Marhinde Verkerk, die de WK vorig jaar met brons in dezelfde gewichtsklasse als Steenhuis eindigde, strandde in de derde ronde. De Rotterdamse verloor na een golden score van bijna vijf minuten van de Portugese Patricia Sampaio.

In haar eerste wedstrijd was Verkerk in de golden score nog te sterk voor de Amerikaanse Nefeli Papadakis. Verkerk kroonde zich in 2009 tot wereldkampioen in Rotterdam.

Korrel en Catharina wel verder op WK

In de categorie tot 100 kilogram bereikte Michael Korrel de kwartfinales, maar hij verloor daarin op ippon van Elmar Gasimov uit Azerbeidzjan. De judoka was in zijn eerste drie partijen te sterk voor de Oostenrijker Laurin Boehler, Jose Luis Arroyo Osorio uit Peru en de Bulgaar Daniel Dichev. Hij maakt in de herkansingen nog kans op brons.

WK-debutant Simeon Catharina begon zijn toernooi door Bojan Dosen en Lewis Medina op ippon te verslaan, maar in de derde ronde moest hij op basis van straffen zijn meerdere erkennen in regerend wereldkampioen Guham Cho.

De WK judo duurt nog tot en met zondag en Nederland staat tot dusver op twee medailles. Juul Franssen veroverde brons in de categorie tot 63 kilogram en Noël van 't End schreef donderdag historie door als eerste Nederlander in tien jaar wereldkampioen te worden (categorie tot 90 kilogram).

Bondscoach Maarten Arens van de Nederlandse judoploeg had zich twee à drie medailles ten doel gesteld voor de WK. Vorig jaar in Bakoe eindigden er drie Nederlandse judoka's op het podium.