Sifan Hassan heeft donderdag bij de Diamond League in Zürich op indrukwekkende wijze de 1.500 meter gewonnen. Op de 400 meter liep Lisanne de Witte de limiet voor de Olympische Spelen en op de 200 meter moest Dafne Schippers zich tevredenstellen met de vierde plaats.

De 26-jarige Hassan kwam in de Zwitserse stad tot een tijd van 3.57,08. Daarmee bleef ze de Duitse Konstanze Klosterhalfen (3.59,02) en de Canadese Gabriela DeBues-Stafford (3.59,59) voor.

De houdster van het Nederlands record (3.55,30) passeerde in de laatste ronde al haar concurrentes en liep zo naar haar eerste overwinning van dit seizoen op de 1.500 meter.

Hassan verkeert in de voorbereiding op de WK, die eind september en begin oktober plaatsvinden, in topvorm. Vorige maand verbeterde de geboren Ethiopische in Monaco het 23 jaar oude wereldrecord op de Engelse mijl in 4.12,33. Tijdens die race scherpte ze ook haar eigen Nederlands record op de 1.500 meter aan.

Sifan Hassan viert haar overwinning op de 1.500 meter. (Foto: Pro Shots)

De Witte loopt olympische limiet op 400 meter

Op de 400 meter verzekerde Lisanne de Witte zich van deelname aan de Spelen van volgend jaar in Tokio. De 26-jarige Castricumse bleef met een tijd van 51,30 vijf honderdste van een seconde onder de olympische limiet.

De Witte eindigde met 51,30 seconden als derde in Zwitserland, achter Salwa Eid Naser uit Bahrein (50,24) en de Amerikaanse Shakima Wimbley (51,21). De winnares van het brons op de laatste EK voldeed eerder al aan de limiet voor de WK.

In het talentenprogramma van de Diamond League in Zürich liep Nick Smidt de WK-limiet op de 400 meter horden. De 22-jarige atleet verbeterde zijn persoonlijk record in 49,28 seconden en dook twee honderdsten onder de limiet.

Schippers blijft net boven beste seizoenstijd

Op de 200 meter snelde Schippers naar 22,46 seconden. De tweevoudig wereldkampioene op dit nummer bleef daarmee slechts één honderdste boven haar beste seizoenstijd, die ze in Monaco liep.

De winst op de 200 meter ging naar Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama's, die imponeerde door met 21,74 de beste tijd van het jaar te realiseren. Ze liet de Britse Dina Asher-Smith (22,08) en de Jamaicaanse Elaine Thompson (22,44) ruim achter zich. Jamile Samuel eindigde in 23,15 als achtste en laatste.

Schippers eindigde met de estafetteploeg als tweede op de 4x100 meter. Met Samuel, Nadine Visser en Marije van Hunenstijn moesten met 42,28 alleen het Duitse kwartet (42,22) nipt voor zich dulden.