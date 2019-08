Noël van 't End kan zijn geluk niet op met zijn wereldtitel judo in de categorie tot 90 kilogram. De 28-jarige Utrechter vindt het extra bijzonder dat hij het goud pakte in de hal in Tokio waar Anton Geesink in 1964 de olympische titel veroverde.

"Ik dacht er al dagen aan. Hoe mooi zou het zijn als ik hetzelfde zou doen als Anton Geesink. In de finale in Tokio een Japanner verslaan", zei Van 't End donderdag tegen de NOS.

Van 't End won in een spannende finale met waza-ari van Shoichiro Mukai. Hij verraste in de halve finale de Serviër Nemanja Majdov, de wereldkampioen van 2017, die hij met een sierlijke worp in de golden score op zijn rug gooide.

De geboren Houtenaar klopte op weg naar de eindstrijd ook nog de Duitser Eduard Trippel, de Australiër Harrison Cassar, de Zuid-Koreaan Gwak Dong-han en de Fransman Axel Clerget.

"Het was een zware dag. De belangrijkste zege was die in de vierde ronde op Gwak Dong-han. Ik moest van die sterke jongen winnen, anders had ik helemaal niets. Die winst kwam uit mijn tenen."

Noël van 't End poseert met de gouden medaille. (Foto: Pro Shots)

Van 't End bezorgt Nederland eerste wereldtitel judo in tien jaar

Van 't End bezorgde Nederland de eerste wereldtitel judo in tien jaar. Marhinde Verkerk was in 2009 in Rotterdam in de categorie tot 78 kilogram de laatste die namens Nederland wereldkampioen werd in de sport.

Tot dit toernooi veroverde Van 't End überhaupt nog nooit een medaille op een EK of WK. Hij eindigde eind juni bij de Europese Spelen in het Azerbeidzjaanse Bakoe als vijfde.

Door zijn gouden plak voegt Van 't End zich in een rijtje met Geesink (1961, 1965), Wim Ruska (1967, 1971), Guillaume Elmont (2005), Dennis van der Geest (2005) en Ruben Houkes (2007), die al eerder wereldkampioen werden bij de mannen.

Vrijdag zijn er opnieuw kansen op goud voor Nederland. Verkerk (vorig jaar brons op het WK) en Guusje Steenhuis (vorig jaar zilver) gelden als topfavorieten in de categorie tot 78 kilogram.