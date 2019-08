Judoka Noël van 't End heeft donderdag historie geschreven in Tokio door als eerste Nederlander in tien jaar wereldkampioen te worden. De geboren Houtenaar was in de finale van de categorie tot 90 kilogram te sterk voor Shoichiro Mukai.

De 28-jarige Van 't End versloeg de Japanner door een halve minuut voor tijd een waza-ari te scoren. Mukai deed er in het restant van de finale nog alles aan om de stand gelijk te trekken, maar Van 't End hield knap stand op de Japanse tatami.

De laatste Nederlandse judoka die zich tot wereldkampioen kroonde, was Marhinde Verkerk. De Rotterdamse veroverde in 2009 bij de WK in Rotterdam goud in de categorie tot 78 kilogram en wachtte sindsdien op een opvolger.

Tot dit toernooi veroverde Van 't End überhaupt nog nooit een medaille op een EK of WK. De Nederlander, die eind juli bij de Grand Prix in Zagreb brons pakte, eindigde eind juni bij de Europese Spelen in het Azerbeidzjaanse Bakoe als vijfde.

Door zijn gouden plak voegt Van 't End zich in een rijtje met Anton Geesink (1961, 1965), Wim Ruska (1967, 1971), Guillaume Elmont (2005), Dennis van der Geest (2005) en Ruben Houkes (2007), die al eerder geschiedenis schreven door wereldkampioen te worden bij de mannen.

Noël van 't End viert zijn historische wereldtitel. (Foto: Pro Shots)

Donderdag opnieuw kansen op goud

Van 't End begon zijn wedstrijddag in de 'heilige Budokan' - judolegende Geesink werd daar in 1964 olympisch kampioen - met overwinningen op de Duitser Eduard Trippel (ippon), de Australiër Harrison Cassar (ippon), de Zuid-Koreaan Donghan Gwak (straffen) en de Fransman Axel Clerget (waza-ari).

In de halve finale was hij vervolgens te sterk voor de Serviër Nemanja Majdov. Van 't End versloeg de wereldkampioen van 2017 met een ippon in de golden score.

Juul Franssen bezorgde Nederland deze week de eerste medaille op de WK door brons te pakken in de categorie tot 63 kilogram. Bondscoach Maarten Arens had twee à drie medailles ten doel gesteld voor de WK in Tokio, waar volgend jaar de Olympische Spelen worden gehouden.

Vrijdag zijn er opnieuw kansen op goud voor Nederland. Guusje Steenhuis pakte vorig jaar zilver in de categorie tot 78 kilogram en geldt in Tokio als een van de titelkandidaten. Verkerk veroverde in 2018 brons in diezelfde gewichtsklasse en gaat opnieuw voor een podiumplek.