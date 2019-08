Kim Polling is donderdag op pijnlijke wijze uitgeschakeld op de WK judo in Tokio. De Groningse werd in de derde ronde van de categorie tot 70 kilogram gediskwalificeerd vanwege een verboden handeling.

De 28-jarige Polling zou een zogenoemde waki gatame - een staande armklem - hebben toegepast in haar wedstrijd tegen de Puerto Ricaanse María Pérez. Dat is verboden in het judo, omdat het een te gevaarlijke techniek is. Na het terugkijken van de beelden besloot de jury Polling te diskwalificeren.

De uitschakeling is een flinke domper voor de Nederlandse, die in Tokio een medaille hoopte te veroveren. Polling was het toernooi begonnen met een overtuigende overwinning op de Chinese Xiaoqian Sun (waza-ari en houdgreep).

"Ik kan dit gewoon niet geloven", schrijft Polling in een verklaring op Instagram. "Ik probeerde een volledig legale worp, maar zij verloor haar grip en opeens had ik alleen nog haar arm vast. Ik ben diep teleurgesteld. Ik kwam hier voor een medaille en niet om gediskwalificeerd te worden voor een handeling die ik niet wilde maken."

Door haar diskwalificatie blijft Polling voorlopig op één WK-medaille in haar loopbaan staan. De viervoudig Europees kampioene veroverde in 2013 bij de wereldkampioenschappen in Rio de Janeiro brons. Vorig jaar kon Polling door een hernia niet meedoen aan de WK.

Van 't End naar halve finales, Van Dijke strandt

Sanne van Dijke, Pollings concurrent in de strijd om het enige olympische ticket in de categorie tot 70 kilogram, reikte tot de kwartfinales en verloor daarin in de golden score van de Portugese Barbara Timo. Ze mocht in de herkansingen strijden voor brons, maar verloor in de golden score van de Oostenrijkse Michaela Polleres.

In de categorie tot 90 kilogram bereikte Noël van 't End de halve finales. De geboren Houtenaar versloeg de Australiër Harrison Cassar (ippon) en de Zuid-Koreaanse Donghan Gwak (straffen) en was vervolgens in de kwartfinales op waza-ari te sterk voor de Fransman Axel Clerget.

Voor Jesper Smink (-90 kilogram) hield het toernooi in de vierde ronde op. De 21-jarige judoka werd door de Japanner Shoichiro Mukai op zijn rug gelegd. Smink was in zijn eerste wedstrijd nog te sterk voor Beka Gviniashvili uit Georgië.

De WK judo in Tokio is zondag begonnen en duurt nog tot en met zondag. Nederland staat tot dusver op één medaille dankzij de bronzen plak van Juul Franssen in de categorie tot 63 kilogram. Bondscoach Maarten Arens hoopt op minstens twee medailles in Tokio.