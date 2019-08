Guusje Steenhuis is vrijdag op de WK judo een belangrijke Nederlandse troef voor goud, al blijft de topjudoka in de categorie tot 78 kilogram daar zelf graag nuchter onder. De Brabantse voelt zich ten opzichte van de vorige WK’s mentaal gegroeid en hoopt nu ook fysiek sterk genoeg te zijn om in Tokio geschiedenis te schrijven.

Een persmoment in aanloop naar de WK; de 26-jarige Steenhuis vindt het prima, maar het zal waarschijnlijk nooit haar favoriete bezigheid worden. Waar journalisten haar er nog maar eens aan herinneren dat ze een topfavoriete is voor goud, probeert zij in aanloop naar een WK juist níét te hoog van de toren te blazen.

"Vroeger liet ik me op persmomenten soms een beetje gek maken", bekent Steenhuis in gesprek met NUsport. "Ik ben zeker niet tegen praten met de media hoor, maar ik was vaak te veel bezig met randzaken. Daar kan ik nu veel beter mee omgaan. Mijn voorbereiding verloopt steeds rustiger en daardoor ga ik zo'n WK ook beter en met meer focus in."

Steenhuis noteert al over een langere periode solide resultaten, maar de verwachtingen zijn gestegen sinds ze vorig jaar één zege verwijderd was van haar eerste wereldtitel. Ze bereikte de finale in het Azerbeidzjaanse Bakoe en ging daarin op straffen in de golden score ten onder tegen de Japanse topjudoka Shori Hamada.

"In 2018 pakte Guusje WK-zilver, gaat ze nu dan wel goud halen? Dat zijn wel dingen die worden gezegd", weet Steenhuis, die al vier EK-medailles op zak heeft (drie keer zilver, één keer brons). "Natuurlijk verwacht ik ook van mezelf dat ik om de medailles ga strijden, maar zo makkelijk is het niet. Je kan in je eerste partij al een topjudoka treffen en bij een momentje van onoplettendheid kan je worden overgenomen. Judo is wat dat betreft soms net Russisch roulette."

Guusje Steenhuis gaat voor goud op de WK judo. (Foto: Getty Images)

'Merk dat ik steeds completere judoka word'

Wereldkampioenschappen en Guusje Steenhuis waren tot vorig jaar sowieso nog geen heel gelukkige combinatie. In 2014 en 2015 waren de derde ronde het eindstation en in 2017 moest ze haar jacht op eremetaal al in de tweede ronde staken. Ten opzichte van die toernooien is er vooral in het hoofd van de huidige nummer twee van de wereld veel veranderd.

"Judo is voor een groot deel fysiek, maar als het mentaal goed zit, komt er zó veel meer uit. Dat heb ik wel gemerkt. Het is heel belangrijk om alles die dag scherp te krijgen", benadrukt Steenhuis, die niet bezig is met de prestige dat WK-succes met zich meebrengt. Pakt ze goud in Tokio, dan is ze de eerste Nederlandse wereldkampioen judo in tien jaar (Marhinde Verkerk in 2009 in Rotterdam).

"Zo nostalgisch zijn we niet binnen de ploeg dat we daar aan denken, maar er mag wel weer een Nederlander wereldkampioen komen en daar wil ik graag voor zorgen. Ik merk dat ik steeds een completere en zelfstandigere judoka word. Dat geeft een fijn gevoel. Op de vorige WK was ik net terug van een blessure en pakte ik zilver, hopelijk heb ik nu de fysieke bagage om het wél af te maken."

Guusje Steenhuis: 'Voel dat ik een completere judoka word.' (Foto: Getty Images)

'Aftelbord voor Spelen zie ik als verkeersbord'

De WK is logischerwijs een belangrijk toernooi, maar het hoofddoel voor Steenhuis is volgend jaar deelname aan de Olympische Spelen. De teller van het bekende bord op Papendal - dat aangeeft hoeveel dagen het nog duurt voordat de Spelen beginnen - staat inmiddels onder de 365 dagen. Dat betekent overigens niet dat er bij Steenhuis al het een en ander begint te borrelen.

"Ik rij er nu al zo'n drie jaar langs, dus dat aftelbord is voor mij een soort verkeersbord geworden. Of zo'n bord met een emoticon dat aangeeft of je te hard rijdt of niet", glimlacht Steenhuis, die met Verkerk aan het strijden is om het enige olympische ticket in haar gewichtsklasse.

"Het gaat nu om de WK en dan gaan we daarna weer verder plannen. Het heeft geen zin om nu al met Spelen bezig te zijn. Maar één ding is zeker: de WK zal belangrijk zijn in de keuze wie er straks naar de Spelen mag."

Steenhuis, die als nummer twee van de wereld een geplaatste status geniet op de WK, komt net als Verkerk vrijdag in actie. Het finaleblok in de Budokan begint om 12.00 uur Nederlandse tijd.