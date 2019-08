Frank de Wit is al in de tweede ronde van de WK judo uitgeschakeld. De Noord-Hollander was in de klasse tot 81 kilogram niet opgewassen tegen Medickson del Orbe Cortorreal uit de Dominicaanse Republiek.

De nummer drie van de wereld gold in Tokio als een belangrijke medaillekandidaat voor de Nederlandse equipe, maar stelde zoals wel vaker teleur op een groot toernooi.

De 23-jarige De Wit slaagde er niet in een score neer te zetten tegen de Dominicaan, die hem vorig jaar ook al dwarszat op de WK. Met nog twee seconden te gaan, legde Del Orbe Cortorreal de Nederlander op de rug.

De Wit, die een bye had in de eerste ronde, verloor vorig jaar in Bakoe ook al bij zijn eerste poging. Eerder dit jaar kwam hij bij de Europese Spelen in Minsk tot de kwartfinales. Hij ging vervolgens ook in de herkansingen onderuit.

De vrouwen komen woensdag uit in de klasse tot 63 kilogram. Met Juul Franssen en Sanne Vermeer verschijnen er twee Nederlanders op de tatami.