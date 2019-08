Juul Franssen en Sanne Vermeer strijden woensdag op de WK judo in Tokio tegen elkaar om een bronzen medaille in de klasse tot 63 kilogram en daarmee om de eerste plak voor Nederland dit toernooi. Frank de Wit verloor in de klasse tot 81 kilogram teleurstellend vroeg.

Waar Vermeer zich via de herkansingen wist te plaatsen voor de strijd om het brons, bereikte Franssen de halve eindstrijd. Daarin kon ze tegen de Franse drievoudig wereldkampioen én titelverdediger Clarisse Agbegnenou niet boven zichzelf uitstijgen.

De 29-jarige Limburgse kwam in de houdgreep terecht. Ze wist zich daar net op tijd uit vrij te krijgen om een ippon te voorkomen, maar het leverde Agbegnenou wel een waza-ari op. Die voorsprong gaf de Française niet uit handen.

Franssen was in de kwartfinales dankzij een waza-ari te sterk voor Martyna Trajdos uit Duitsland. Een ronde eerder versloeg ze de Chinese Tang Jing, terwijl ze in haar openingspartij in de tweede ronde de Braziliaanse Ketley Quadros op de rug legde.

Sanne Vermeer knokte zich via de herkansingen naar de strijd om brons. (Foto: Pro Shots)

Vermeer via herkansingen naar strijd om brons

De pas 21-jarige Vermeer bereikte dus via de herkansingen de strijd om brons. Ze wist de kwartfinales te bereiken, maar verloor daarin van Miku Tashiro uit Japan.

In de eerste ronde van de herkansingen won ze vervolgens op ippon (twee waza-ari's) van Gankhaich Bold uit Mongolië, waardoor de voormalige wereldkampioen bij de junioren tegen Franssen om een plak mag strijden.

Het wordt hoe dan ook de eerste Nederlandse medaille op de WK. De meeste Nederlandse judoka's komen nog in actie in de zwaardere gewichtscategorieën.

Medaillekandidaat De Wit stelt teleur

De Wit, de nummer drie van de wereld, gold in Tokio als een belangrijke medaillekandidaat voor de Nederlandse equipe, maar stelde zoals wel vaker teleur op een groot toernooi. Hij was in de tweede ronde niet opgewassen tegen Medickson del Orbe Cortorreal uit de Dominicaanse Republiek.

De 23-jarige De Wit slaagde er niet in een score neer te zetten tegen de Dominicaan, die hem vorig jaar ook al dwarszat op de WK. Met nog twee seconden te gaan, legde Del Orbe Cortorreal de Nederlander op de rug.

De Wit, die een bye had in de eerste ronde, verloor vorig jaar in Bakoe ook al bij zijn eerste poging. Eerder dit jaar kwam hij bij de Europese Spelen in Minsk tot de kwartfinales. Hij ging vervolgens ook in de herkansingen onderuit.

Frank de Wit ging al in de tweede ronde onderuit. (Foto: Pro Shots)