Juul Franssen heeft de Nederlandse judoploeg woensdag de eerste medaille op de WK in Japan bezorgd. Ze was in de strijd om het brons in de klasse tot 63 kilogram te sterk voor landgenote Sanne Vermeer.

De 29-jarige Franssen, die vorig jaar bij de WK in Bakoe ook brons won, wist in de slotfase een waza-ari te scoren tegen de acht jaar jongere oud-wereldkampioene bij de junioren. Die score wist ze over de streep te trekken.

Waar Vermeer zich via de herkansingen wist te plaatsen, bereikte Franssen de halve eindstrijd. Daarin was de Franse titelverdedigster Clarisse Agbegnenou veel te sterk voor haar. Die pakte in de finale vervolgens haar vierde wereldtitel.

Vermeer kwam in de herkansingen terecht, nadat ze in de kwartfinales verloor van Miku Tashiro uit Japan. Ze won vervolgens op ippon (twee waza-ari's) van Gankhaich Bold uit Mongolië.

Franssen en Vermeer zijn in een strijd verwikkeld om een ticket voor de Olympische Spelen, aangezien er maar één Nederlandse judoka per gewichtsklasse mag worden afgevaardigd. Er wordt volgend jaar in dezelfde hal gejudood.

Juul Franssen (in het blauw) rekende in de strijd om het brons af met Sanne Vermeer. (Foto: Pro Shots)

Vermeer dankzij ippons naar kwartfinale

Franssen was het toernooi begonnen met een zege in de tweede ronde tegen de Braziliaanse Ketley Quadros, die ze op haar rug wist te leggen. In de derde ronde won ze vervolgens van de Chinese Tang Jing.

In de kwartfinales had ze aan een waza-ari voldoende tegen Martyna Trajdos uit Duitsland, waarna Agbenenou een maatje te groot was. Franssen wist nog nooit van de sterke Française te winnen. Ze kwam nu in een houdgreep terecht, waarna ze op waza-ari verloor.

Vermeer ging in de kwartfinales juist ten onder tegen de latere finaliste Tashiro, nadat ze eerder op ippon van Kiyomi Watanabe uit de Filipijnen en de Australische Katharina Haecker had gewonnen.

Sanne Vermeer knokte zich via de herkansingen naar de strijd om brons. (Foto: Pro Shots)

Medaillekandidaat De Wit stelt teleur

Frank de Wit, de nummer drie van de wereld, gold in Tokio als een belangrijke medaillekandidaat voor de Nederlandse equipe, maar stelde zoals wel vaker teleur op een groot toernooi. Hij was in de tweede ronde van de klasse tot 81 kilogram niet opgewassen tegen Medickson del Orbe Cortorreal uit de Dominicaanse Republiek.

De 23-jarige De Wit slaagde er niet in een score neer te zetten tegen de Dominicaan, die hem vorig jaar ook al dwarszat op de WK. Met nog twee seconden te gaan, legde Del Orbe Cortorreal de Nederlander op de rug.

De Wit, die een bye had in de eerste ronde, verloor vorig jaar in Bakoe ook al bij zijn eerste poging. Eerder dit jaar kwam hij bij de Europese Spelen in Minsk tot de kwartfinales. Hij ging vervolgens ook in de herkansingen onderuit.

Frank de Wit ging al in de tweede ronde onderuit. (Foto: Pro Shots)