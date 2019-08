De Nederlandse volleybalsters hebben dinsdagavond ook de vierde groepswedstrijd van het EK zonder setverlies gewonnen. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison had in Boedapest geen kind aan Estland: 25-18, 25-12 en 25-10.

Waar het in de eerste set nog lange tijd gelijk opging, had Estland in het tweede en derde bedrijf vrijwel niks in te brengen. Nederland liep in beide sets snel uit naar een comfortabele voorsprong en gaf die niet meer uit handen.

Het betekende opnieuw een probleemloze overwinning voor Oranje, dat nog geen enkele keer in moeilijkheden is gekomen op het EK. Roemenië, Azerbeidzjan en Kroatië werden in groep C ook allemaal zonder setverlies verslagen.

Nederland staat daardoor logischerwijs bovenaan in de poule met twaalf punten. Dat zijn er zes meer dan naaste belager Roemenië, dat nog wel een wedstrijd minder gespeeld heeft dan de ploeg van bondscoach Morrison.

Achtste finales EK beginnen zondag

De volleybalsters genieten woensdag van een rustdag en sluiten de groepsfase donderdag af met een wedstrijd tegen gastland Hongarije. Dat duel begint eveneens om 18.00 uur en wordt gespeeld in Boedapest.

De achtste finales van het EK, dat in Turkije, Polen, Hongarije en Slowakije wordt gespeeld, beginnen zondag. Nederland was al zeker van een plek bij de laatste zestien landen.

Nederland hoopt voor het eerst sinds 1995 Europees kampioen te worden. Bij de laatste twee edities in 2015 en 2017 moesten de volleybalsters genoegen nemen met zilver.