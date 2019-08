Een half jaar na haar rentree voelt de van een hernia herstelde Kim Polling zich weer op de toppen van haar kunnen. De viervoudig Europees kampioene judo in de categorie tot 70 kilogram hoopt die comeback donderdag te bezegelen in Tokio, waar ze er alles aan gaat doen om voor het eerst in zes jaar een WK-medaille te veroveren.

"In 2014 ging het mentaal helemaal mis, het jaar daarop had ik echt een heel slechte dag, in 2017 kwam ik net terug van een knie- en elleboogoperatie en vorig jaar kon ik niet eens meedoen."

Er kan een flauw lachje van zelfspot af bij Polling als ze een opsomming maakt van haar vorige WK-deelnames. Alleen in 2013 pakte de Groningse een medaille (brons in Rio de Janeiro), slechts anderhalve maand nadat ze tijdens de training haar knieband had gescheurd.

"Elk jaar was er eigenlijk wel iets", blikt de 28-jarige Polling in gesprek met NUsport terug. "Een heel slecht huwelijk is het ook weer niet, want ik ben bij de junioren wereldkampioen geworden. Maar ik vind dat het nu echt wel tijd wordt voor een WK-medaille. Het liefst pak ik natuurlijk goud, maar ik zou op dit moment onmiddellijk tekenen voor brons."

Die uitspraak is niet heel gek, want Polling kwam door een hernia bijna een jaar niet in actie. Vooral in mentaal opzicht was de lange revalidatie een bittere pil om te slikken. Tijdens de WK van 2018 in Bakoe zat de in Italië woonachtige topjudoka huilend en met een groot gevoel van onrecht thuis naar de finale in haar gewichtsklasse te kijken.

"Ik dacht: als ik dit vreselijke gevoel vast kan houden en gebruiken voor de WK van 2019, dan komt het echt wel goed daar. Maar ik heb er gek genoeg geen minuut meer aan gedacht en het geeft me dus ook geen extra motivatie meer voor deze wereldkampioenschappen. Best wel jammer eigenlijk, want ik zat er vorig jaar goed doorheen."

Kim Polling pakte in 2013 WK-brons in Rio de Janeiro. (Foto: Sportvibes)

'Judogevoel' weer helemaal terug bij Polling

Sinds haar rentree in maart tijdens de Grand Prix van Marrakesh was het nog even zoeken naar het juiste 'judogevoel', maar daar is al een tijdje geen sprake meer van. Na een paar tegenvallende toernooien tankte Polling eind juli tijdens de Grand Prix van Zagreb vertrouwen door sterke tegenstanders te verslaan én zilver te pakken.

"Ik kan wel zeggen dat ik nu op het beste niveau sta sinds mijn terugkeer", zegt Polling, die in Zagreb haar eerste medaille van 2019 veroverde. "Ik heb veel reacties gekregen van mensen dat ze weer de oude Kim hebben gezien. Dat is heel leuk om te horen, want zo zie ik het zelf ook. Met het judogevoel zit het weer goed, nu het tactische gedeelte nog."

De Nederlandse doelt daarmee op de voor haar teleurstellend verlopen Europese kampioenschappen van eind juni in het Wit-Russische Minsk. De jacht van Polling op haar vijfde Europese titel strandde al in de tweede ronde, omdat ze tevergeefs wachtte op een derde straf voor de Zweedse Anna Bernholm en vervolgens door een risicovolle actie in een houdgreep terechtkwam.

Kim Polling aast op revanche voor de teleurstellende EK. (Foto: Sportvibes)

'Kan nog steeds boos worden om EK-uitschakeling'

We zijn inmiddels twee maanden verder, maar de teleurstelling en woede van die verloren wedstrijd staan misschien wel centraal in de WK-voorbereiding van Polling. Op elke training proberen zij en haar coach de situatie tegen Bernholm na te bootsen om een dergelijke uitschakeling in de toekomst te voorkomen.

"Ik kan nog steeds heel boos worden dat ik heb verloren van een meisje dat geen zak heeft gedaan", aldus Polling twee maanden na dato. "Het voelt heel oneerlijk en daarom zijn we daar nu zo op aan het oefenen. Ik mag op de WK gewoon niet dezelfde fout maken, want dan ben ik echt wel even klaar met mezelf. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik weer te ongeduldig ben."

"Het liefst word ik wereldkampioen met ippons, maar ik bereid me nu op het ergste voor. Ik ga ervan uit dat ik elke wedstrijd een passieve judoka als Bernholm tegenkom. Het druist een beetje tegen mijn karakter in, maar nu verwacht ik dat ik mezelf wél rustig weet te houden. Als dat lukt, dan ben ik er 100 procent van overtuigd dat ik een medaille ga halen."

Polling begint de WK met een wedstrijd tegen Xiaoqian Sun of Liu-Yu Shang. Sanne van Dijke, de andere Nederlandse in de categorie tot 70 kilogram, treft in haar eerste partij Onix Aldama Cortes of Surattana Thongsri. De voorrondes worden in de Nederlandse nacht afgewerkt, het finaleblok begint donderdag om 12.00 uur.