De Nederlandse volleybalsters hebben maandag ook de derde groepswedstrijd van het EK zonder setverlies gewonnen. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison was in Boedapest te sterk voor Kroatië: 25-16, 25-18 en 25-23.

Oranje opende het EK vrijdag al met een overtuigende overwinning op Roemenië (3-0) en won zondag eveneens zonder setverlies van Azerbeidzjan. Nederland staat daardoor fier bovenaan in groep C met negen punten, drie meer dan Roemenië en vijf meer dan nummer vijf Kroatië.

De volleybalsters sluiten de groepsfase af met wedstrijden tegen Estland (dinsdag) en gastland Hongarije (donderdag). Die duels beginnen om 18.00 uur en worden weer in Boedapest afgewerkt.

De achtste finales van het EK, dat in Turkije, Polen, Hongarije en Slowakije wordt gespeeld, beginnen zondag. Als Nederland groepswinnaar wordt, speelt de ploeg van Morrison voor een plek in de kwartfinales tegen de nummer vier uit groep A.

Blessure Balkestein-Grothues domper voor Oranje

Nederland won vrij eenvoudig van Kroatië, maar kreeg in de eerste set nog wel een domper te verwerken. Aanvoerster Maret Balkestein-Grothues ging door haar enkel en kon de wedstrijd niet voortzetten.

Kroatië, dat de eerste wedstrijd verloor van Azerbeidzjan en in het tweede groepsduel te sterk was voor Estland, had eigenlijk pas in de derde set wat in te brengen. Het ging lange tijd gelijk op, totdat Nederland op 11-11 vier punten op rij pakte.

Kroatië verweerde zich vervolgens kranig en verkleinde de marge, maar het was niet genoeg om een vierde set af te dwingen in Boedapest en kans te houden op de overwinning.

De Nederlandse volleybalsters kroonden zich in 1995 voor het laatste tot Europees kampioen. In 2009, 2015 en 2017 werd zilver veroverd door Oranje.