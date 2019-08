Joost Luiten heeft de Scandinavian Invitation zondag afgesloten op de 29e plek. De Nederlandse golfer eindigde het toernooi op de Europese Tour met 67 slagen, 3 onder par.

Door die score eindigde Luiten op -9, maar dat was niet genoeg om mee te doen om de bovenste plaatsen. De zege ging naar de Zuid-Afrikaan Erik van Rooyen, die Matthews Fitzpatrick en Dean Burmester achter zich liet.

"Om in de top tien te eindigen deze week in Zweden waren mijn ijzers en de putter niet scherp genoeg", zegt een kritische Luiten op zijn eigen site. "Ik heb het weekend maar één bogey gemaakt, dat is prima natuurlijk. Maar zeven birdies in goede omstandigheden is op dit niveau te weinig om bovenin mee te doen."

De 33-jarige Luiten begon teleurstellend aan de slotdag met een bogey op de derde hole, een par 5. "Ik sloeg mijn tweede slag met modder aan mijn bal links van de green in de rough, die bal hebben we nooit meer gevonden. Ik maak uiteindelijk nog een goede bogey, maar dat was wel zuur."

Luiten bereidde zich in Zweden voor op de KLM Open in eigen land, dat begint op 12 september. De Bleiswijker won het prestigieuze toernooi in 2013 en 2016.