Eva de Goede is trots en opgelucht dat de Nederlandse hockeysters erin zijn geslaagd om de favorietenrol op het EK waar te maken. De ploeg van bondscoach Alyson Annan was in de finale in Antwerpen met 2-0 te sterk voor Duitsland en prolongeerde de Europese titel.

"Ik ben heel erg blij dat we het geflikt hebben", zei een dolgelukkige aanvoerster De Goede in gesprek met de NOS. "Dit is zo knap van ons, niet normaal. In het begin van het toernooi ging het niet zoals we wilden, maar we zijn iedere wedstrijd beter gaan spelen. Dit is heel lekker."

De hockeysters begonnen het EK teleurstellend met remises tegen België en Spanje (beide 1-1), maar herstelden zich overtuigend met een 14-0-zege op Rusland. Oranje was vervolgens in de halve finale ook veel te sterk voor Engeland (8-0).

"Onze kracht is dat we heel veel vertrouwen hebben in onszelf, ook als het minder gaat", aldus de dertigjarige De Goede. "Daar leer je superveel van. De twee eerste wedstrijden hadden we misschien ook wel even nodig, want door het stroeve spel kwamen we op scherp te staan. We hebben ons vervolgens fantastisch herpakt."

De hockeysters veroverden hun tiende Europese titel. (Foto: Pro Shots)

'2-0 voelde als een verlossing'

Ook in de finale tegen Duitsland was Oranje de betere ploeg, maar in tegenstelling tot de duels met Rusland en Engeland bleef een grote score uit. Kelly Jonker tekende in het eerste kwart voor de 1-0 en pas in de laatste minuut viel de beslissing via Lidewij Welten.

"Die 2-0 voelde wel als een verlossing", bekende De Goede. "Ieder moment dat zij in de cirkel kwamen, was het even billenknijpen. Natuurlijk wil je iedere wedstrijd fantastisch spelen en de tegenstander helemaal van de mat tikken, maar finales zijn bijna nooit mooi. Het gaat om de overwinning."

Door het veroveren van de Europese titel - de tweede op rij en de tiende in totaal - zijn de hockeysters zeker van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar. "Dat is echt heerlijk. We hebben het jaar fantastisch afgesloten en kijken nu onwijs uit naar Tokio."