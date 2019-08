De Zwitser Martin Fuchs heeft zondag in Rotterdam de Europese titel bij de springruiters veroverd. De finale werd verstoord door dierenactivisten tijdens de rit van de Nederlander Marc Houtzager.

Twee vrouwen betraden de ring om te protesteren tegen dierenleed. Zij hadden teksten op hun lijf geschilderd als "Stop paardenslavernij". Beveiligers wisten de vrouwen te vangen, terwijl Houtzager zijn omloop gewoon voortzette op de rug van Sterrehof's Calimero.

De ruiter erkende later bij de NOS dat de twee vrouwen hem flink hadden afgeleid. "Ik dacht eerst: rijd ik misschien een verkeerd parcours? Toen ik die vrouw zag, dacht ik wel: wat gebeurt hier? Maar ik was zo in mijn concentratie, dus ik reed gewoon door."

Houtzager overschreed mede door alle afleiding de toegestane tijd, wat hem op een strafpunt kwam te staan. Dat werd na afloop door de jury kwijtgescholden, waardoor hij als achtste eindigde in de finale.

De ruiter uit Hoogeveen noemde de actie van de activisten "belachelijk". "Dit zijn gewoon idioten. Ik vind het gewoon belachelijk en wij zorgen heel erg goed voor de paarden. Ze hebben echt een heel goed leven. Dit is gewoon complete onzin."

Fuchs profiteert van fout Maher

EK-winnaar Fuchs kon het parcours wel gewoon zonder afleiding afwerken. De Zwitser bleef op de rug van Clooney 51 foutloos en zag vervolgens de Britse klassementsleider Ben Maher op een van de laatste hindernissen in de fout gaan. Die won met Explosion W nog wel zilver, terwijl de Belg Jos Verlooy met Igor brons pakte.

Frank Schuttert, de tweede Nederlander in de EK-finale, bleef erg ver weg van de medailles. Hij tikte met Lyonel D al snel drie balken aan, waarna hij het voor gezien hield. Schuttert eindigde daardoor als laatste.

"Jammer, want Lyonel deed het goed de afgelopen dagen", reageerde hij. "Ik wilde er het beste uithalen en graag foutloos rijden. Helaas is dat niet gelukt. Ik stopte na de derde fout, want mijn paard heeft het niet verdiend om onnodig te springen."

De Nederlandse ploeg wist op de EK in eigen land alleen zilver te pakken in de landenwedstrijd bij het dressuur. De landenwedstrijd op sprong resulteerde in een achtste plek.