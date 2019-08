De Nederlandse hockeysters hebben zondag in België voor de tiende keer de Europese titel gepakt. In de finale werd Duitsland met 2-0 opzijgezet. Dat leverde Oranje bovendien een ticket voor de Olympische Spelen op.

Kelly Jonker was in Antwerpen verantwoordelijk voor de 1-0. De spits was aan het eind van het eerste kwart trefzeker met een tip-in. Een minuut voor tijd schoof Lidewij Welten de 2-0 in het verlaten doel.

Oranje kreeg tegen het stugge Duitsland, dat in de historie al vijf keer eerder de tegenstander in de EK-finale was, verder maar weinig kansen. Het bleef daardoor lang spannend.

De ploeg van bondscoach Alyson Annan verdedigde in Antwerpen de titel, die het twee jaar geleden veroverde. Oranje werd eerder in 1984, 1987, 1995, 1999, 2003, 2005, 2009 en 2011 al Europees kampioen. Met tien titels is Nederland recordhouder.

Oranje was het toernooi moeizaam begonnen met twee gelijke spelen in de eerste twee groepswedstrijden. Tegen Rusland werd met een 14-0-zege het nodige vertrouwen getankt, waarna Engeland in de halve eindstrijd eveneens met groot verschil (8-0) werd geklopt.

Lidewij Welten zorgde een minuut voor tijd voor de bevrijdende 2-0. (Foto: Pro Shots)

Jonker zet Oranje snel op voorsprong

Tegen Duitsland begon Oranje ietwat moeizaam, maar na een kleine tien minuten nam de ploeg het initiatief stevig in handen. Dat leverde onder meer twee strafcorners op, maar specialist Caia van Maasakker kreeg haar pogingen niet op doel. De strafcorner liep sowieso niet lekker in de finale.

Jonker was vlak daarna wel trefzeker. De spits scoorde met een tip-in, na een uitstekende voorbereidende actie van Eva de Goede. De aanvoerder bracht de bal hard voor in de cirkel, waar Jonker na een goede loopactie trefzeker was.

In het tweede kwart ging Oranje goed door. De ploeg verscheen geregeld in de cirkel, zonder echt gevaarlijk te worden. De Duitse verdediging grossierde in die fase in groene kaarten. Toch verscheen de Duitse Pia Maertens vlak voor rust voor keeper Anne Veenendaal, die de bal met de nodige moeite wist weg te krijgen.

Het was de tiende EK-titel voor recordhouder Nederland. (Foto: Pro Shots)

Duitsland mag lang hopen op shoot-outs

Na rust was het aantal kansen schaars aan beide kanten, al was met name Frédérique Matla in het derde kwart actief. Ze stuitte na een goede actie op keeper Julia Sonntag, die de korte hoek goed dicht liet.

In het laatste kwart hield Oranje het achterin goed dicht en kreeg het via een strafcorner een kans de bevrijdende 2-0 te maken. Lauren Stam - de vaste nemer Van Maasakker zat op dat moment even op de bank - wist die echter niet binnen te slaan.

Duitsland speelde in de slotfase zonder keeper in de hoop shoot-outs af te dwingen, maar uit een snelle counter was het Oranje dat scoorde. Laurien Leurink bediende Welten en die tikte de beslissende treffer tegen de plank.