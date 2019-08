De Nederlandse volleybalsters hebben zondag ook hun tweede groepswedstrijd op het EK gewonnen. In Boedapest werd Azerbeidzjan in drie sets verslagen (3-0).

De ploeg van bondscoach Jamie Morrison was net als in de halve finales van het vorige EK in 2017 te sterk voor Azerbeidzjan. Oranje won dit keer met 25-15, 25-23 en 25-23.

Nederland was in de eerste set duidelijk sterker dan Azerbeidzjan. Mede dankzij vijf aces werd het eerste bedrijf met tien punten verschil binnengehaald. Een tussensprint bracht Nederland naar 20-9 en dat voordeel werd niet meer weggegeven.

Ook in de tweede set was Nederland duidelijk beter, al hield Azerbeidzjan het verschil nu steeds beperkt en kwam het zelfs even op voorsprong. Oranje repareerde dat echter en sloeg uiteindelijk pas toe op het vierde setpunt.

In het derde bedrijf kwam Azerbeidzjan tot twee keer toe terug van een achterstand van vijf punten, maar op 20-20 maakte Nederland met drie punten op rij het beslissende verschil.

Twee uit twee voor Nederland in groepsfase

Oranje opende vrijdag het EK al met een overwinning. Roemenië werd toen eveneens in Boedapest met 3-0 verslagen.

Nederland is na twee wedstrijden koploper in groep C met zes punten. Kroatië staat tweede met vier punten, gevolgd door Hongarije, Roemenië (allebei drie punten), Azerbeidzjan (twee punten) en het nog puntloze Estland.