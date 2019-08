Glenn Coldenhoff heeft zondag de Grand Prix van Zweden in de MXGP gewonnen. Jeffrey Herlings kwam bij zijn rentree op de motor ten val in de eerste omloop en eindigde in de tweede manche als vierde.

De 24-jarige Herlings, vorig jaar wereldkampioen in de MXGP-klasse, maakte in Zweden zijn comeback, nadat hij sinds juni uit de roulatie was geweest met een enkelbreuk en een scheurtje in zijn scheenbeen.

In Uddevalla was Herlings zaterdag direct de beste in de kwalificatierace, maar zondag kende hij een mindere dag. De Brabander reed even aan de leiding, zakte vervolgens terug naar de vijfde plaats en stapte na een val van zijn motor. In de tweede omloop deed hij het beter en werd hij vierde.

De 28-jarige Coldenhoff bleef in de eerste manche de Fransman Romain Febvre en de kersverse wereldkampioen Tim Gajser uit Slovenië voor.

In de tweede manche kende Coldenhoff een moeizame start. Hij wist zich vanaf de zesde plek nog op te werken naar plek twee, waardoor hij de Grand Prix op zijn naam schreef.

Het is voor de Brabander zijn tweede Grand Prix-zege op rij. Vorige week was hij ook al de beste bij de GP van Italië in Imola. Hij staat nu vierde in de WK-stand met 446 punten. Gajser kroonde zich eerder al tot kampioen. Er volgen nog twee Grands Prix.