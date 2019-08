Glenn Coldenhoff heeft zondag de eerste manche van de Grand Prix van Zweden in de MXGP gewonnen. Jeffrey Herlings kwam bij zijn rentree op de motor ten val en stapte af in de eerste omloop.

De 24-jarige Herlings, vorig jaar wereldkampioen in de MXGP-klasse, maakte in Zweden zijn comeback, nadat hij sinds juni uit de roulatie was geweest met een enkelbreuk en een scheurtje in zijn scheenbeen.

In Uddevalla was Herlings zaterdag direct de beste in de kwalificatierace, maar zondag kende hij een mindere dag. De Brabander reed even aan de leiding, zakte vervolgens terug naar de vijfde plaats en stapte na een val van zijn motor.

De 28-jarige Coldenhoff bleef de Fransman Romain Febvre en de kersverse wereldkampioen Tim Gajser uit Slovenië voor. Later op de dag is de tweede manche.