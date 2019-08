Marc Márquez heeft zondag in Groot-Brittannië op dramatische wijze naast de overwinning gegrepen in de MotoGP. De Spanjaard van Honda werd in de laatste meter ingehaald door zijn landgenoot Alex Rins.

De 26-jarige Márquez begon van pole op Silverstone en leek die leidende positie niet meer uit handen te geven, maar de vijfvoudig wereldkampioen in de MotoGP zag Rins (Suzuki) in de slotmeter voorbijkomen.

Maverick Viñales eindigde als derde en zorgde zo voor een compleet Spaans podium. De Italianen Valentino Rossi (vierde) en Franco Morbidelli (vijfde) completeerden de top vijf.

Door de bizarre ontknoping greep Márquez naast zijn zevende overwinning van het seizoen. Hij won eerder dit jaar al races in Argentinië, Spanje (twee keer), Frankrijk, Duitsland en Tsjechië. Rins boekte zijn tweede overwinning, nadat hij in april in de Verenigde Staten zegevierde.

Zware crash Dovizioso in eerste bocht

Voor Andrea Dovizioso liep de race uit op een drama. De 33-jarige Italiaan, de nummer twee in de WK-stand achter Márquez, ging al in de eerste bocht onderuit door een crash van de Fransman Fabio Quartararo. Dovizioso kampte met tijdelijk geheugenverlies en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

In de WK-stand gaat Márquez nog altijd fier aan de leiding. Hij heeft nu 250 punten, 78 meer dan naaste belager Dovizioso. Rins stijgt een plek en bezet nu de derde positie op 101 punten van klassementsleider Márquez.

De volgende race is op zondag 15 september in Italië. Daarna volgen nog wedstrijden in Spanje (twee), Thailand, Japan, Australië en Maleisië.

In de Moto2 slaagde Bo Bendsneyder er niet in punten te pakken. De Nederlander begon als 21e en finishte ook op die positie. De overwinning ging naar de Spanjaard Augusto Fernandez.