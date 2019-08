Christian Coleman moet zich begin september verantwoorden voor het missen van drie dopingcontroles. Het Amerikaanse antidopingbureau Usada is zaterdag een zaak gestart tegen de snelste man op de 100 meter dit seizoen (9,81 seconden).

De 23-jarige Coleman was volgens Usada tweemaal niet op de opgegeven locatie in het whereaboutssysteem toen het antidopingbureau hem wilde testen. De derde keer betrof het een dopingtest van AIU, integriteitseenheid in de atletiek.

Een sporter mag maximaal twee dopingcontroles per jaar missen. Op 4 september staat de hoorzitting van Coleman gepland, een dag later volgt de uitspraak. Op 28 september begint het WK atletiek in Doha.

De maximale straf voor het missen van drie dopingcontroles bedraagt een schorsing van één jaar, waardoor de Amerikaan behalve de WK ook de Olympische Spelen zou moeten missen.

Coleman: 'Ik neem zelfs geen voedingssupplementen'

Coleman gaf zaterdag een verklaring uit, waarin hij meldde zich geen zorgen te maken. "Ik ben een jongen die zelfs geen voedingssupplementen neemt. Dus ik heb me nooit enige zorgen gemaakt over dopingtesten."

"Het is simpelweg niet waar dat ik de regels overtreden heb. Ik heb veel vertrouwen in de hoorzitting op 4 september en ben ervan overtuigd dat ik dit najaar zal kunnen deelnemen aan de WK."

Coleman wordt in de atletiekwereld beschouwd als een mogelijke nieuwe superster na het afscheid van de Jamaicaanse legende Usain Bolt. De Amerikaan heeft met 6,34 het wereldrecord op de 60 meter indoor op zijn naam staan. Met 9,79 seconden is hij de op zes na snelste man ooit op de 100 meter.