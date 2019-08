Tornike Tsjakadoea is zondag op de WK judo in Tokio al in de tweede ronde uitgeschakeld. De 22-jarige Fries met Georgische roots verloor in zijn eerste partij op ippon.

Tsjakadoea, die begon met een bye, moest het in de tweede ronde tot 60 kilogram afleggen tegen Davoed Mammadsoy uit Azerbeidzjan. Zijn WK zat er zodoende binnen vijf minuten op.

De Nederlander wilde vlak voor het verstrijken van de tijd een aanval inzetten, maar die werd overgenomen. Mammadsoy legde Tsjakadoea op zijn rug.

Het toernooi in de Japanse hoofdstad geldt als belangrijk voorbereidingstoernooi op de Olympische Spelen, die volgend jaar ook in Tokio worden gehouden. Vorig jaar bij de WK in Bakoe wist Tsjakadoea nog wel een partij te winnen.

Bij de vrouwen was Nederland op de openingsdag van de WK niet vertegenwoordigd in de klasse tot 48 kilogram. De bond heeft zestien judoka's naar Tokio gestuurd.