De Nederlandse hockeyers hebben de komende elf maanden veel huiswerk om op de Olympische Spelen in Tokio voor goud te gaan. Zaterdag werd het EK in Antwerpen afgesloten met brons.

Nederland toonde zich in de troostfinale van zijn beste kant door Duitsland met 4-0 te kloppen. Twee dagen eerder werd er nog een beschamende 4-3-nederlaag tegen Spanje geleden in de halve finale.

"Dat was gewoon billenkoek, het stond twee minuten voor tijd 4-1", zegt aanvaller Jeroen Hertzberger tegen Hockey.nl. "Je hebt toch een bepaald eergevoel en wilt laten zien dat het een incident was. Dat is tegen Duitsland goed gelukt."

"Ik ben blij met de manier waarop we gevochten hebben. Vergeleken met de wedstrijd tegen Spanje was de vechtlust echt van een ander niveau. Het is spijtig dat er zo'n groot verschil in zit", aldus Hertzberger.

Oranje speelt in oktober play-offs om olympisch ticket

Oranje had zich in Antwerpen al kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen, maar dat ticket ging naar EK-winnaar België. In oktober speelt Oranje een play-off voor een olympisch ticket tegen een nog onbekende tegenstander, vermoedelijk Oostenrijk, Pakistan of China.

Nederland werd in Antwerpen onttroond als Europees kampioen. Het grootste hockeyland ter wereld greep op de laatste vier grote toernooien naast de winst. "We moeten na dit toernooi zelfkritisch zijn en beseffen dat we echt aan de bak moeten voor een goede eindklassering in Tokio", vond Hertzberger.

"Niemand van ons zal blij zijn met minder dan goud op de Spelen. We kunnen daar niet heen gaan en hopen dat het goed valt. Nee, we zullen klaar moeten zijn en het zelf moeten afdwingen."

Jeroen Hertzberger na de gewonnen troostfinale tegen Duitsland. (Foto: Pro Shots)

Bondscoach Caldas blij met eerlijke en verbonden groep

Het grootste probleem van de hockeyers is het wisselende niveau van de ploeg. Of, zoals bondscoach Max Caldas het zegt: "Ons basisspel moet niet zoveel fluctuatie kennen als tegen Spanje."

"We waren in die wedstrijd te veel met het resultaat bezig en niet met ons eigen spel. Terwijl het resultaat bijna altijd het gevolg is van je spel", zei de Argentijnse trainer.

De nederlaag in de halve finale leidde tot een groepsgesprek. "Tegen Spanje hebben we vooral verloren van onszelf", oordeelde Caldas. "Dat hebben we besproken, en de conclusie was dat we naar ons eigen spel moeten kijken."

Het verbaasde Caldas niet dat Oranje tegen Duitsland direct veel beter voor de dag kwam. "Het is niet lastig met een eerlijke, oprechte en verbonden groep om dingen snel om te keren. Dit is de zoveelste keer dat wij na een mindere pot meteen weer goed speelden."

De prestaties van Oranje zullen over elf maanden op de Spelen constant van hoog niveau moeten zijn, beseft Hertzberger. "We spelen misschien nog maar twintig wedstrijden tot aan Tokio. Ons potentieel is heel hoog, we kunnen heel goed hockeyen. Maar de ondergrens moet als een raket omhoog."

De vrouwen van Oranje kunnen zich zondag al plaatsen voor de Olympische Spelen, bij winst in de EK-finale tegen Duitsland (16.00 uur).

Spelers van Oranje en coach Caldas bedanken het publiek. (Foto: Pro Shots)