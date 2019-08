Dafne Schippers is zaterdag als derde geëindigd op de 100 meter bij Diamond League-meeting in Parijs. De Jamaicaanse Elaine Thompson was met afstand de snelste.

Olympisch kampioene Thompson snelde naar een tijd van 10,98 seconden. Schippers kwam tot 11,15 en moest daarmee ook de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou (11,13) net voor zich dulden.

Schippers moest het zoals wel vaker vooral van haar eindschot hebben. Ze verloor in het eerste deel van de race wat tijd, maar kwam in de laatste meters sterk opzetten. Dankzij een goede finish kwam ze als derde over de meet.

De verschillen waren zeer klein. Zo zat er tussen nummer twee Ta Lou en nummer zes Jonielle Smith uit Jamaica maar 0,04 seconde.

Het was voor Schippers zeker niet haar snelste tijd van het seizoen. De Utrechtse, in voorbereiding op de WK in Qatar (28 september-6 oktober) waar ze ook de 200 meter loopt, kwam begin juli in Lausanne al tot een tijd van 11,04.

Plek vijf voor De Witte op 400 meter

Lisanne de Witte kwam in Parijs op de 400 meter tot plek vijf. De winst was ook daar voor een Jamaicaanse: Stephenie Ann McPherson.

McPherson passeerde in de laatste meters de Amerikaanse Kendall Ellis en won in 51,11. Ellis eindigde in 51,21 als tweede, terwijl de derde plaats voor de Amerikaanse Shakima Wimbley (51,50) was.

De Witte kwam met haar tijd van 51,83 niet in de buurt van het podium, maar hield wel drie vrouwen achter zich.

De 26-jarige Vlaardingse wist net als Schippers al een startbewijs voor de WK te verdienen. De Nederlands recordhoudster (50,77) mag in Qatar ook starten op de 4x400 meter.

Lisanne de Witte kwam op de 400 meter niet in de buurt van het podium. (Foto: Pro Shots)