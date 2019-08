De Nederlandse hockeyers hebben het teleurstellend verlopen EK in Antwerpen goed afgesloten. De ploeg van Max Caldas veroverde zaterdag brons door Duitsland met 4-0 te verslaan in de troostfinale. Het goud ging overtuigend naar gastland België.

In de strijd om de derde plaats maakten Bjorn Kellerman, Mirco Pruyser, Jeroen Hertzberger en Mink van der Weerden de doelpunten voor Oranje, dat had gehoopt zijn titel te prolongeren bij het toernooi in België. Nederland leed donderdag in de halve finale echter een pijnlijke 3-4-nederlaag tegen Spanje.

De Spanjaarden verloren later op zaterdag in de finale kansloos met 5-0 van België, dat zo voor het eerst Europees kampioen werd. De ploeg van Shane McLeod werd vorig jaar al voor het eerst wereldkampioen door Oranje na shoot-outs te verslaan.

Nederland pakte voor de vierde keer brons op een EK. Eerder gebeurde dat in 1974, 2009 en 2013. Oranje was ook goed voor vijf keer goud en zeven keer zilver. Alleen in 2003 eindigden de Nederlandse mannen niet op het podium (vierde).

De Nederlandse vrouwen staan wel in de finale in Antwerpen. De ploeg van Alyson Annan speelt daarin zondag tegen Duitsland (afslag 16.00 uur).

Bjorn Kellerman (rechts) viert zijn openingstreffer met Lars Balk. (Foto: Pro Shots)

Oranje weerstaat Duitse druk

In het eerste kwart was het zaterdag vooral aftasten voor de aartsrivalen, die in het verleden samen dertien van de zestien Europese titels wonnen (acht voor Duitsland, vijf voor Nederland). Oranje, dat in de groepsfase van dit EK met 3-2 won van de Duitsers, kreeg wel zijn eerste strafcorner, maar de inzet van Van der Weerden werd gestopt door keeper Victor Aly.

Aan het begin van het tweede kwart kreeg Diede van Puffelen een levensgrote kans, maar de 26-jarige middenvelder kon de bal van dichtbij niet achter Aly krijgen. In de rebound was er ook geen succes voor Kellerman, maar een paar minuten later scoorde de speler van Kampong wel na een goede combinatie met Hertzberger: 1-0.

De Duitsers reageerden op de tegentreffer met een sterke fase, die ook een paar grote mogelijkheden opleverde. Drie strafcorners werden met pijn en moeite onschadelijk gemaakt door Nederland, terwijl keeper Sam van der Ven goed redde toen Malte Hellwig volledig vrij voor hem opdook.

Ook na rust had Oranje het lastig met Duitsland, maar het was de ploeg van Caldas die aan het einde van het derde kwart scoorde. Pruyser mikte raak met een tip-in na een voorzet van Thierry Brinkman. De Duitsers bleven het proberen in de laatste vijftien minuten, maar een goal zat er niet in. Hertzberger (strafbal) en Van der Weerden (strafcorner) scoorden wel en maakten er 4-0 van.

Nederland staat voor de zestiende keer in zeventien EK's op het podium. (Foto: Pro Shots)