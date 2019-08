Dressuuramazone Isabell Werth heeft zaterdag haar twintigste Europese titel veroverd. De vijftigjarige Duitse was bij de EK in Rotterdam ook de beste bij de kür op muziek. Edward Gal was op de zesde plek de beste Nederlander.

Werth was met Bella Rose net wat beter dan haar landgenote Dorothee Schneider (Showtime FRH) bij het slotonderdeel van de EK dressuur: 90,875 om 90,561 procent. Het brons ging ook naar Duitsland, met Jessica von Bredow-Werndl (89,107 procent)

Werth veroverde dertig jaar geleden in het Luxemburgse Mondorf haar eerste Europese titel. Deze week pakte ze al goud met het Duitse team en individueel bij de Grand Prix Special. De voormalige aartsrivaal van Anky van Grunsven heeft ook zes olympische titels en tien wereldtitels op haar lange erelijst staan.

Gal (Glock's Zonik), die tien jaar geleden in het Engelse Windsor nog goud won op de kür op muziek, kreeg in het Kralingse Bos onder toeziend oog van prinses Beatrix een score van 84,271 procent van de juryleden, goed voor plek zes. Hans Peter Minderhoud eindigde op Glock's Dream Boy als negende (81,546 procent).

De Nederlandse dressuurruiters sluiten de EK in eigen huis af met één medaille. In de landenwedstrijd was de Oranje-ploeg goed voor zilver achter het ongenaakbare Duitsland.