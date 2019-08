Joost Luiten is ook na de derde ronde van de Scandinavian Invitation terug te vinden in de subtop. De 33-jarige golfer blijft na een ronde van 67 slagen (3 onder par) op de gedeelde 22e plek staan.

Het was de tweede dag op rij dat Luiten 67 slagen nodig had voor de achttien holes op de baan bij het Zweedse Gotenburg. De Nederlander bleef zaterdag zonder bogeys en noteerde drie birdies.

"Voor mijn gevoel had ik een slag of twee beter kunnen scoren vandaag", zei Luiten tegen Golf.nl. "Ik had op de greens wat meer moeten profiteren. Ik liet een paar kansen liggen van een meter of 3, 4; dat was zonde."

Erik van Rooyen uit Zuid-Afrika had 64 slagen (-6) nodig voor zijn voorlaatste ronde en gaat met een totaal van 197 (-13) aan de leiding. De Australiër Wade Ormsby, de Chinees Ashun Wu en de Engelsman Matthew Fitzpatrick volgen op één slag.