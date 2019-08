De Amerikaanse basketballers hebben in Melbourne voor het eerst in dertien jaar tijd een nederlaag geleden. In de voorbereiding op het komende WK was Australië zaterdag in een oefenduel met 98-94 te sterk.

Voor de ploeg van bondscoach Gregg Popovich kwam daarmee een eind aan een zegereeks van 78 wedstrijden. Donderdag had Team USA een eerste oefenwedstrijd tegen Australië nog met 102-86 gewonnen.

De Amerikaanse basketballers verloren op het WK van 2006 in de halve finales van Griekenland en begonnen daarna aan een indrukwekkende serie. Onder meer de WK's van 2010 en 2014 werden gewonnen en op de Olympische Spelen van 2008, 2012 en 2016 ging het goud naar de Verenigde Staten.

De 52.000 toeschouwers in het Docklands Stadium van Melbourne waren getuige van de stunt van Australië, dat de winst voor een groot deel te danken had aan uitblinker Patty Mills. De speler van San Antonio Spurs werd met dertig punten topscorer bij de thuisploeg.

NBA-sterren ontbreken in Amerikaanse selectie

De nederlaag van de basketballers lijkt mede te wijten aan de afwezigheid van de topspelers uit de NBA. Sterren als James Harden (Houston Rockets) en Anthony Davis (Los Angeles Lakers) meldden zich af omdat deelname aan het WK in China ten koste zou gaan van hun voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Met Kemba Walker (Boston Celtics), Khris Middleton (Milwaukee Bucks) en Brook Lopez (Milwaukee Bucks) kan Popovich beschikken over drie spelers die ooit een All Star waren in de NBA.

Het WK in China duurt van 31 augustus tot en met 15 september. De titelverdediger is ingedeeld in een poule met Turkije, Tsjechië en Japan.