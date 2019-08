Alyson Annan denkt dat de Nederlandse hockyesters nóg beter kunnen dan ze vrijdagavond lieten zien. Oranje bereikte met een 8-0-monsterzege op Engeland de finale van het EK in Antwerpen.

"Dit is zoals wij kunnen en willen spelen", stelde de Australische coach tevreden vast tegenover de NOS. "We groeien in het toernooi. De laatste wedstrijden maken we veel goals, ook velddoelpunten en dat is belangrijk."

Oranje kende met twee gelijke spelen (1-1 tegen zowel België als Spanje) de slechtste start ooit van een EK. Maar de ploeg van Annan herstelde zich met monsterzeges op Rusland (14-0) en Engeland, dat met veel speelsters aantrad die drie jaar geleden met Groot-Brittannië olympisch kampioen werden.

"We hebben niet getwijfeld na die gelijke spelen. Ik geloof in ons spel", zei Annan stellig. "We groeien in het toernooi."

"In het begin waren we niet volledig in vorm. Je komt in vorm door datgene te doen waar je goed in bent", aldus de bondscoach. "Vandaag waren echt goed, maar ik denk dat we nog beter kunnen. Zondag gaan we dat laten zien, dat is de bedoeling."

Zondag speelt Oranje in de finale tegen Duitsland, dat vrijdagavond in de andere halve finale met 3-2 te sterk was voor Spanje.

Van Maasakker viert een van haar twee treffers tegen Engeland. (Foto: Pro Shots)

Oranje sprak kort na twee gelijke spelen

Nederland heeft met strafcornerspecialist Caia van Maasakker een belangrijk wapen in huis. De verdediger is dit EK topscorer met vijf treffers.

"Na die gelijke spelen zijn we als spelers bij elkaar gaan zitten. We hebben niet heel lang gepraat en bevestigden tegen elkaar dat het klopt", vertelt Van Maasakker. "Dat voel je ook. In de eerste wedstrijden tikten we er doorheen, maar de kansen gingen er niet in."

Volgens Van Maasakker behield Oranje vanwege het goede spel zelfvertrouwen. "We bleven uitstralen dat we erin geloofden en vandaag zie je resultaat. Dit was heel mooi, maar de knop moet om. Straks moeten we het gewoon weer doen, we beginnen op 0-0", doelde de topscorer op de finale van zondag.

Annan dacht er hetzelfde over. "We gaan niet feestvieren. Dit was een goede wedstrijd, maar de grootste komt nog. We zijn hartstikke hongerig. We willen de EK-finale winnen en een olympisch ticket pakken."

De EK-finale tussen Oranje en Duitsland begint zondag om 16.00 uur.