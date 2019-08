De Nederlandse volleybalsters hebben vrijdag hun eerste wedstrijd op het EK gewonnen. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison versloeg Roemenië in drie sets.

Oranje was in Boedapest met 25-21, 25-18 en 25-9 te sterk voor Roemenië, dat op de wereldranglijst de 52e plaats bezet. Nederland neemt de zevende plaats in op de ranking van de internationale volleybalbond FIVB.

Roemenië kon alleen in de eerste set tegenstand bieden en knokte zich terug van 8-14 tot 21-22. De volgende drie punten gingen naar Nederland, dat in de andere twee sets snel een ruime voorsprong nam en die niet meer uit handen gaf.

Morrison speelde met Yvon Beliën, libero Kirsten Knip, Maret Balkestein-Grothues, Juliët Lohuis, Celeste Plak, Anne Buijs en spelverdeler Laura Dijkema. Beliën en Plak waren met ieder dertien punten topscorer aan Nederlandse zijde.

De nummer vier van het laatste WK speelt in totaal vijf wedstrijden in de groepsfase. Zondag is Azerbeidzjan de volgende tegenstander en daarna staan duels met Kroatië (maandag), Estland (dinsdag) en gastland Hongarije (donderdag) op het programma.

De eerste vier ploegen in elke groep plaatsen zich voor de achtste finales. De andere drie poules worden in Polen, Slowakije en Turkije afgewerkt. De eindstrijd wordt op zondag 8 september in Ankara gespeeld.

Voor de app-gebruikers: klik op de tweet om het beslissende punt bij Nederland-Roemenië te bekijken.

Oranje wil zich revancheren voor mislukt OKT

Op het EK krijgt Oranje de kans om zich te revancheren voor het mislukte olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van eerder deze maand in Italië. Daar miste de ploeg door een nederlaag tegen het gastland de eerste kans op deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

De volgende en laatste kans op het olympisch ticket in januari is een OKT met acht deelnemers in Tokio. Daar doet de top zeven van de Europese ranglijst plus het organiserende land aan mee en alleen de winnaar plaatst zich.

Twee jaar geleden haalden de Nederlandse volleybalsters bij het vorige EK de finale, waarin ze onderuitgingen tegen Servië. In 1995 veroverde Oranje de enige Europese titel en in 2009 en 2015 ging de EK-finale verloren.

Vorig jaar haalde de formatie van Morrison de halve finales op het WK, waarin eveneens werd verloren van Servië. In de strijd om het brons was China vervolgens te sterk.