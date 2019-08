De Nederlandse hockeysters hebben zich vrijdag overtuigend geplaatst voor de finale van het EK. In de halve eindstrijd in Antwerpen werd Engeland met liefst 8-0 opzij gezet.

Nederland speelt in de finale zondag vanaf 16.00 uur tegen Duitsland, dat in de andere halve met 3-2 van Spanje won. De winnaar van het EK plaatst zich voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, waar Groot-Brittannië - dat grotendeels uit Engelse speelsters bestaat - titelverdediger is.

Oranje stond halverwege al met 3-0 voor. Engeland wist in Antwerpen geen enkele doelpoging te noteren.

Laurien Leurink opende de score al vroeg uit een scrimmage na een strafcorner. Liedewij Welten zorgde na een knappe actie langs drie verdedigers voor 2-0 en Caia van Maasakker tekende voor de derde treffer door een strafcorner in de kruising te knallen.

Vroeg in het derde kwart scoorde Marloes Keetels de 4-0 met een knappe backhand. Xan de Waard maakte de vijfde treffer door bij een strafcornervariant de Engelse defensie te verrassen.

Van Maasakker zorgde opnieuw uit een strafcorner voor de zesde treffer. Ze is met vijf goals topscorer op dit EK. In de slotfase maakten ook Welten en Leurink hun tweede treffer van de avond, waarmee ze de score opvoerden naar 7-0 en 8-0.

Lidewij Welten tekende met de 2-0 voor de fraaiste treffer van de wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

Oranje won negen van dertien voorgaande EK's

Oranje is titelverdediger op het EK en wist negen van de voorgaande dertien toernooien te winnen. Tweevoudig Europees kampioen Engeland werd bij de laatste editie in Amstelveen derde.

De ploeg van bondscoach Alyson Annan begon met gelijke spelen tegen België en Spanje (beide 1-1) nog moeizaam aan het toernooi in Antwerpen, maar overtuigde vervolgens met een 14-0-monsterzege op Rusland in de laatste groepswedstrijd.

Donderdag waren de Spaanse mannen in de halve finale nog met 4-3 te sterk voor Oranje, dat daardoor na twee Europese titels op rij onttroond is. Spanje speelt zaterdag in de finale tegen gastland België.