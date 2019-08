De Belgische springruiters hebben in Rotterdam voor het eerst de Europese titel gepakt in de landenwedstrijd. Nederland eindigde teleurstellend als achtste voor eigen publiek.

Het Nederlandse kwartet bestaande uit Frank Schuttert (Lyonel D), Doron Kuipers (Charley), Marc Houtzager (Sterrehof's Calimero) en Maikel van der Vleuten (Dana Blue) incasseerde 38,90 strafpunten. Alleen Van der Vleuten wist een keer een foutloze ronde af te leggen.

Nederland begon aan de derde en laatste dag van de landenwedstrijd als nummer negen en kon slechts een plek winst boeken.

Bondscoach Rob Ehrens kon om uiteenlopende redenen niet beschikken over topruiters als Jeroen Dubbeldam, Jur Vrieling, Gerco Schröder en Harrie Smolders. "We hebben ruiters voldoende, maar op dit moment te weinig toppaarden", zei Ehrens bij de NOS. "En in onze sport is dat zó belangrijk. We moeten heel hard werken met hetgeen we hebben."

Een jaar voor de Olympische Spelen van Tokio zijn de vooruitzichten niet gunstig. "Maar ik ben nooit pessimistisch en nu ook niet", benadrukte de bondscoach.

"Ik zie heel veel pluspunten. Alleen we zitten nog een beetje in de spiraal van 'net niet'. Dat moet de andere kant op schieten. Met wat meer geluk hadden we misschien wel bij de medailles kunnen zitten. Maar niet getreurd, we moeten hard werken, vooruit kijken en strijden."

België veroverde nog nooit EK-medaille

België wist op de EK's nog nooit een medaille te pakken bij het springen, maar in Rotterdam zorgden Pieter Devos (met Claire Z), Jos Verlooy (Igor), Jérôme Guery (Quel Homme de Hus) en Gregory Wathelet (MJT Nevados S) voor een grote verrassing. Ze veroverden de titel met een totaal van 12,07 strafpunten.

Het kwartet uit België bleef de favorieten Duitsland (tweede op 16,22) en Groot-Brittannië (derde met 21,41) voor in het Kralingse Bos.

De scores die de ruiters in de landenwedstrijd behalen, tellen mee voor de individuele rangschikking. De beslissing voor het individuele klassement valt op zondag, de slotdag van het evenement.