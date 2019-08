Keepster Debby Willemsz keert vrijdag na ruim vier maanden terug in de selectie van de Nederlandse waterpolosters. De Zuid-Hollandse besloot in april van dit jaar nog haar interlandloopbaan te beëindigen.

"Zij heeft mij ervan kunnen overtuigen dat ze er voor 100 procent voor wil gaan", laat bondscoach Arno Havenga weten. "Een zomer zonder waterpolo heeft haar 'hongerig' gemaakt en de batterij is weer opgeladen. Daarom heb ik besloten haar weer op te nemen in de selectie."

De 25-jarige Willemsz stopte bij Oranje vanwege motivatieproblemen, maar de doelvrouw van GZC Donk uit Gouda is nu dus teruggekomen op dat besluit. Ze maakt deel uit van de selectie voor het traject richting de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Voordat Willemsz tijdelijk besloot te stoppen bij de Nederlandse ploeg, behoorde ze al sinds haar zeventiende tot de A-selectie. De afgelopen vijf jaar boekte ze het nodige succes met Oranje, dat vorig jaar op het EK in Barcelona goud veroverde en bij het EK van 2014 (Boedapest) en 2016 (Belgrado) zilver pakte.

Op het EK van 2014 was Willemsz van grote waarde in de strafworpenseries in de kwartfinales en halve finales. Ze maakte ook deel uit van de Nederlandse formatie die op het WK van 2015 zilver pakte en in de World League twee keer op het podium eindigde: brons in 2015 en zilver in 2018.

Debby Willemsz werd vorig jaar Europees kampioen met Oranje. (Foto: Pro Shots)

Terugkeer Willemsz komt goed uit voor Havenga

Voor Havenga komt de terugkeer van Willemsz goed uit, want in de aanloop naar het WK in juli werd eerste keepster Laura Aarts wegens een gebrek aan motivatie uit de selectie gezet. Hierdoor moest Havenga met Joanne Koenders en Sarah Buis twee jonge en onervaren keepsters meenemen naar het WK.

"Maar we kunnen niet met slechts twee keepers het olympische jaar in. We moeten waken voor overbelasting. Daarnaast hebben we sowieso minimaal drie keepsters nodig voor afwerkingsvormen op de trainingen", legde Havenga uit.

Nederland krijgt in januari bij het EK in Boedapest voor de eerstvolgende kans om zich te plaatsen voor de Spelen. Mocht dat niet lukken, dan volgt twee maanden later bij het olympisch kwalificatietoernooi in Italië de laatste kans.