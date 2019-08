De Nederlandse volleybalsters zijn erop gebrand om bij het EK in Hongarije iets te laten zien na het mislukte olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van eerder deze maand. De volleybalsters zien het toernooi als een mooie aanloop naar de kans die ze krijgen om alsnog een olympisch ticket te veroveren.

Begin deze maand miste Nederland bij het OKT in Catania de eerste kans op deelname aan de Spelen door van Italië te verliezen. Die klap kwam hard aan bij de ploeg van bondscoach Jamie Morrison.

"De eerste dagen dat we weer samen waren op Papendal hadden we het allemaal wel pittig. Ik had moeite om weer te focussen. Maar op een gegeven moment is het ook klaar", zegt aanvoerder Maret Balkestein-Grothues vrijdag bij de NOS.

"We moeten weer verder. Het OKT was slecht, maar we hebben nog steeds een kans om de Spelen te halen op het Europees kwalificatietoernooi in januari. Daar is dit EK, en later ook de World Cup, een goede generale voor."

De laatste kans op het olympisch ticket in januari is een OKT met acht deelnemers in Tokio. Daar doet de top zeven van de Europese ranglijst plus het organiserende land aan mee en alleen de winnaar plaatst zich.

Bondscoach Jamie Morrison. (Foto: Pro Shots)

'We moeten elkaar meer aanspreken'

Na de teleurstelling in Catania volgde een goed gesprek. "Wat er precies gezegd is, ga ik niet naar buiten brengen, maar we weten allemaal dat we moeten verbeteren", aldus Balkestein-Grothues.

"Dat begint al in de training. We moeten in de trainingen met dezelfde hardheid op het veld staan als in de wedstrijden. En we moeten elkaar ook meer aanspreken op dingen die niet goed gaan, in en buiten het veld."

Balkestein-Grothues zag dat Oranje niet zichzelf was bij het OKT. "Ik vond ons gewoon niet goed. Dan kunnen we van België en Kenia nog wel winnen, maar tegen Italië, dat een paar heel sterke speelsters heeft, waren we gewoon niet goed genoeg."

'Komen steeds meer in vorm'

In aanloop naar het EK begint het echter steeds beter te draaien bij Nederland, aldus de aanvoerder. "De laatste anderhalve week merk ik dat we als ploeg meer in vorm komen, en dat we de energie waar we bekend om staan weer oppakken", zegt ze.

"Voor tegenstanders is het heel frustrerend als je meiden tegenover je hebt staan die elk punt vieren alsof ze wereldkampioen zijn geworden. Dat typeert ons team en dat is ook onze kracht, dat we er emotioneel zo in opgaan om de prestatie te leveren. Die kracht zie ik weer terugkomen."

Op het EK, dat in vier landen wordt gehouden, is Roemenië vrijdag om 17.30 uur de eerste tegenstander. Azerbeidzjan, Kroatië, Estland en Hongarije zijn de andere tegenstanders in de poule. De eerste twee gaan door naar de knock-outfase.