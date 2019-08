Aanvoerder Seve van Ass van de Nederlandse hockeyers spaarde zichzelf en zijn ploeg donderdag niet na de pijnlijke en onverwachte nederlaag tegen Spanje (3-4) in de halve finales van het EK in Antwerpen.

"We hebben de eerste drie kwarten dramatisch gespeeld, dat mag wel gezegd worden", zei Van Ass tegen de NOS. "In ons achterhoofd waren we misschien al bezig met de finale, een grote fout."

Oranje had in de groepsfase indruk gemaakt met zeges op Ierland (5-1), Duitsland (3-2) en Schotland (6-0), maar de titelverdediger was tegen Spanje vanaf het eerste fluitsignaal niet bij de les.

De Europees kampioen van 1974 en 2005, die tien jaar geleden voor het laatst in de halve finale van een EK stond, kwam in de tweede minuut al op voorsprong via Pau Quemada en liep vervolgens via nog een keer Quemada, Josep Romeu en Ricardo Sanchez zelfs uit naar 0-4.

"Spanje was veel scherper en won elk duel", baalde Van Ass. "Je zag het ook in de emotie bij het vieren van hun doelpunten, dat getuigt van inzet en dat hadden wij totaal niet. Dat is heel kwalijk en reken ik ook mezelf aan."

Aanvoerder Seve van Ass kon zijn teamgenoten niet inspireren tot een comeback tegen Spanje. (Foto: Pro Shots)

'Dit is zo ontzettend stom van ons'

Nederland kwam in de laatste tien minuten nog terug tot 3-4, maar dat slotoffensief kwam veel te laat. "We hebben op een paar verschillende manieren geprobeerd om het om te draaien, want het kan zo kantelen in het hockey, maar we kregen het pas veel te laat op de rit", aldus Van Ass.

"We wilden wel, dat lijkt me logisch in de halve finale van een EK. Maar het gaat er ook om dat je je topniveau moet halen op het juiste moment en dat is vandaag niet gelukt. We zaten juist goed in het toernooi, waren poulewinnaar. Daarom is dit zo ontzettend stom van ons."

Bondscoach Max Caldas was minder uitgesproken dan zijn aanvoerder, maar constateerde ook dat Oranje niet scherp genoeg was tegen Spanje. "In de beginfase was het te matjes van onze kant. We hebben gevoelsmatig te rustig aan gedaan", zei de Argentijn tegen de NOS.

"Als je verliest, moet je toegeven dat er iets niet goed is gegaan. Zij maakten drie goals uit hun eerste drie strafcorners, dat was het grote verschil tussen Spanje en Nederland vandaag. We hadden veel mogelijkheden om er nog wat van te maken, maar konden het niet omdraaien."

De Nederlandse hockeyers pakten in 2015 en 2017 bij de laatste twee EK's de titel. De ploeg speelt zaterdag nog om het brons tegen Duitsland, dat in de halve finale met 4-2 verloor van België.