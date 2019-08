De Nederlandse hockeyers zijn donderdag verrassend in de halve finales van het EK uitgeschakeld. De ploeg van bondscoach Max Caldas verloor in Antwerpen op pijnlijke wijze van Spanje, dat pas in de laatste zeven minuten treffers incasseerde (3-4).

Het is de eerste keer sinds 2013 dat Nederland er niet in slaagt de finale van het EK te halen. De hockeyers veroverden in 2015 (Londen) én 2017 (Amstelveen) de Europese titel door respectievelijk Duitsland en België in de eindstrijd te verslaan.

Door de nederlaag tegen Spanje wacht Oranje een treffen met België of Duitsland in de strijd om de derde plek. Die twee landen spelen later op donderdagavond nog tegen elkaar (20.30 uur). De troostfinale staat zaterdag op het programma.

Nederland, dat in de groepsfase te sterk was voor Ierland (5-2), Duitsland (3-2) en Schotland (6-0), kroonde zich vijf keer tot Europees kampioen. De laatste keer dat de hockeyers een EK zonder medaille eindigden, was in 2003 in Barcelona.

De Nederlandse hockeysters maken nog wel kans om de EK-finale te bereiken. De ploeg van bondscoach Alyson Annan speelt vrijdagavond in de halve eindstrijd tegen Engeland (start 18.00 uur). De Europees kampioenen bij de mannen en de vrouwen veroveren een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

Bondscoach Max Caldas zag zijn ploeg pijnlijk verliezen. (Foto: Pro Shots)

Spanje uiterst effectief met strafcorners

De hockeyers kenden een desastreuze start tegen de Spanjaarden, die in de tweede minuut een strafcorner kregen en daar mede door matig keeperswerk van Sam van der Ven optimaal van profiteerden.

In het tweede kwart maakte Spanje er 2-0 van en weer viel de treffer uit een strafcorner. Ditmaal was Pirmin Blaak, die het veld in was gekomen voor Van der Ven, kansloos op de harde en hoge push van Pau Quemada.

Nederland stelde daar amper iets tegenover. De beste mogelijkheid was vlak voor rust voor Mink van der Weerden, maar zijn poging uit een strafcorner ging tegen de paal. Spanje toonde zich een stuk effectiever door ook de derde strafcorner op overtuigende wijze binnen te werken via Josep Romeu.

In het vierde en beslissende kwart zocht Nederland de aanval en werd Spanje steeds meer teruggedrongen, maar het ontbrak Oranje aan zorgvuldigheid en geluk in de afronding.

Spanje maakte er zelfs nog 0-4 van, waarna Billy Bakker en Jip Janssen in de laatste zeven minuten de pijn iets verzachtten. Met nog vijf seconden op de klok benutte Janssen nog een strafcorner, maar die aansluitingstreffer kwam veel te laat.

Sander de Wijn baalt van de nederlaag van Oranje. (Foto: Pro Shots)