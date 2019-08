Jeffrey Herlings maakt komend weekend in Zweden zijn rentree in de MXGP. De wereldkampioen van 2018 kwam door zware blessures dit jaar nauwelijks in actie.

"Daar gaan we weer", zegt Herlings donderdag in een bericht van zijn team KTM. "Ik rijd nu al een paar weken en voel me klaar om te racen in Uddevalla."

Dinsdag werd al bekend dat Herlings eind september mee zal doen aan de Motocross of Nations, de afsluiting van het seizoen in Assen. De 24-jarige Brabander liep in de voorbereiding van het jaar een zware blessure op.

Bij zijn rentree in Letland medio juni brak hij tijdens een opwarmronde zijn enkel. Ondanks die blessure wist hij de eerste manche toch te winnen.

Herlings wil in Zweden goed gevoel krijgen

"2019 draait voor mij alleen om de Motocross of Nations in Assen. Mijn rentree in Zweden is een stap op weg daar naar toe", aldus Herlings

"Ik ga dit weekend zonder doel van start, behalve de finish halen en het goede gevoel op de motor hervinden."

Afgelopen weekend werd de MXGP-race in Italië gewonnen door de Nederlander Glenn Coldenhoff. De Sloveen Tim Gajser stelde daar de wereldtitel veilig, waarmee hij de opvolger is van Herlings

Er zijn dit jaar nog drie raceweekenden. Na Zweden zijn dat nog de crosses in Turkije en China.