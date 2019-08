Bondscoach Alyson Annan merkte tijdens de laatste groepswedstrijd van de Nederlandse hockeysters op het EK dat het vertrouwen bij haar ploeg flink was toegenomen. De titelverdediger plaatste zich woensdag dankzij een monsterzege op Rusland (14-0) voor de halve finales.

"We speelden met meer vertrouwen", concludeerde Annan na afloop van de wedstrijd bij Hockey.nl. "Dat zag je voor het doel, maar ook in het spel. De simpele dingen goed doen, dat is belangrijk. We hebben vandaag voor de wedstrijd afgesproken dat we de bal het werk zouden laten doen. Makkelijk spelen is het moeilijkste dat er is."

"We wisten van tevoren dat we deze wedstrijd gingen winnen", vervolgde de Australische. "Deze wedstrijd was om in vorm te komen. We hebben een stuk of veertig doelpogingen gehad en veertien doelpunten gemaakt. Om dat voor elkaar te krijgen, moet je goed hockeyen. Dat hebben we vandaag gedaan. Het cirkelwerk was goed en de scherpte was er vandaag."

Oranje speelde in de eerste twee groepsduels gelijk tegen België (1-1) en Spanje (1-1), de slechtste EK-start sinds 1991. Desondanks had de titelverdediger het nog in eigen hand, want bij een zege met twee doelpunten verschil tegen Rusland was de ploeg sowieso zeker van een plek bij de laatste vier.

Vreugde bij Margot van Geffen en Kelly Jonker na een van de treffers. (Foto: Pro Shots)

'Laatste kwart gespeeld alsof we achterstaan'

Al in de eerste minuut sloeg Eva de Goede een strafbal binnen tegen de Russinnen en halverwege leidde Nederland met 5-0. Na rust vond de regerend wereldkampioen nog negen keer het doel, waardoor de ploeg slechts één treffer tekortkwam voor een evenaring van de recordzege op een EK. Die werd in 1999 op België (15-0) geboekt.

"We hebben afgesproken dat we de hele wedstrijd gas zouden blijven geven", liet Annan weten. "We mochten geen gas terug nemen, want dat kan straks in de halve finale ook niet. We hebben het laatste kwart gespeeld alsof we achterstaan in de halve finale."

In die halve eindstrijd neemt Nederland het vrijdag in Antwerpen op tegen Engeland. Spanje en Duitsland strijden op dezelfde dag om de andere finaleplek.

Oranje werd al negen keer Europees kampioen en geldt dus ook nu weer als topfavoriet voor de titel. Voor de winnaar van het EK ligt een olympisch ticket klaar.