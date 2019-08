De Nederlandse hockeysters hebben zich woensdag geplaatst voor de halve finales van het EK in Antwerpen. De ploeg van bondscoach Alyson Annan verzekerde zich van een plek bij de laatste vier door Rusland met dubbele cijfers te verslaan: 14-0.

Oranje speelde in de eerste twee groepsduels gelijk tegen België (1-1) en Spanje (1-1), de slechtste EK-start sinds 1991. Desondanks had de titelverdediger het nog in eigen hand, want bij een zege met twee doelpunten verschil tegen Rusland was de ploeg sowieso zeker van een plek bij de laatste vier.

De regerend wereldkampioen ging in Antwerpen dan ook meteen vanaf de afslag op zoek naar doelpunten. Dat offensief leverde al in de eerste minuut de voorsprong op via een strafbal die werd benut door Eva de Goede.

Nog voor rust voerde Nederland de score tegen het zwakke Rusland op naar 5-0. Lauren Stam verdubbelde de marge uit een strafcorner, De Goede maakte even later haar tweede treffer van de wedstrijd en ook Caia van Maasakker en Marloes Keetels vonden het doel uit een strafcorner.

In het derde kwart kwam Van Maasakker opnieuw tot scoren uit een strafcorner en waren ook Marijn Veen en Kelly Jonker trefzeker. Lidewij Welten breidde de voorsprong in het slotkwart met twee goals uit naar 10-0, waarna Margot van Geffen, Jonker, Veen en Frédérique Matla ook nog tot scoren kwamen.

Met de overwinning kwam Oranje slechts één doelpunt tekort voor de recordzege op een EK, die in 1999 op België werd geboekt (15-0). Dat record wordt gedeeld met Duitsland, dat in 1995 eveneens met 15-0 won van België.

Caia van Maasakker en Eva de Goede vieren een van de treffers. (Foto: Pro Shots)

Oranje treft Engeland in halve eindstrijd

Door de klinkende overwinning op Rusland eindigt Nederland met vijf punten als tweede in groep A. Spanje gaat dankzij een 0-1-zege op België als groepswinnaar en het gastland is daardoor uitgeschakeld.

Bij de laatste vier neemt de formatie van Annan het komende vrijdag op tegen Engeland. De andere halve eindstrijd gaat dan tussen Spanje en Duitsland. De finale wordt zondag gespeeld.

Oranje werd al negen keer Europees kampioen en geldt dus ook nu weer als topfavoriet voor de titel. Voor de winnaar van het EK ligt een olympisch ticket klaar.