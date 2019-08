Dorian van Rijsselberghe is het olympisch testevent in Tokio als tiende geëindigd. De windsurfer deed op de slotdag niet meer mee om het eremetaal in de RS:X-klasse.

Tweevoudig olympisch kampioen Van Rijsselberghe eindigde woensdag in de medalrace in de Japanse hoofdstad op de vijfde positie. Daardoor bleef de windsurfer uit Texel tiende in het klassement.

"Ik heb wel een goede medalrace gehad, maar op een gegeven moment ben je gewoon te moe", aldus Van Rijsselberghe. "Dan merk je dat je gewoon echt wel wat fitness tekortkomt om echt mee te komen of bij te blijven. Deze week hebben we daaraan gewerkt en dat blijven we doorbouwen."

De dertigjarige Van Rijsselberghe kampte bijna twee maanden met een elleboogblessure en kon daardoor lange tijd niet in actie komen. Hij maakte op het olympisch testevent in Tokio zijn rentree.

De Geus eindigt medalrace op zevende plek

Lilian de Geus deed net als Van Rijsselberghe niet meer mee om de medailles. Ze eindigde de medalrace in de RS:X-klasse bij de vrouwen als zevende, wat ook haar eindklassering was. "Het is jammer dat we hier niet mee konden doen om de medailles, maar ik heb zeker geen slecht gevoel aan Japan overgehouden. Ik denk juist wel een heel goed gevoel."

Annemiek Bekkering en Annette Duetz (49erFX) eindigden het olympisch testevent eveneens zonder eremetaal. De twee Nederlandse zeilsters werden zevende in medalrace en negende in het eindklassement.

Het testevent is bedoeld om alvast te wennen aan de omstandigheden in Tokio, waar volgend jaar de Olympische Spelen worden gehouden. De Nederlandse zeilers in de Laser Radial-klasse en de Finn-klasse komen donderdag in actie in hun medalrace.