Schermer Race Imboden en kogelslingeraar Gwen Berry hebben dinsdag (lokale tijd) een officiële reprimande gekregen van het Amerikaanse olympisch comité (USOPC) voor hun politieke protest tijdens de Pan-Amerikaanse Spelen.

Imboden en Berry hebben een voorwaardelijke straf van twaalf maanden gekregen. Dat betekent dat ze niet uitgesloten zijn van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

Het USOPC heeft, net als het internationaal olympisch comité, een regel die stelt dat atleten zich moeten onthouden van politieke protesten tijdens grote evenementen.

USOPC-baas Sarah Hirshland maakt in een brief aan Imboden en Berry, die in handen is van het Amerikaanse persbureau AP, duidelijk dat Amerikaanse sporters in de toekomst zwaarder gestraft zullen worden voor protesteren. "Een reprimande zal vanaf nu niet meer voldoende zijn."

"We snappen dat we duidelijker moeten maken wat het voor Amerikaanse atleten betekent als ze de regels over politieke protesten overtreden. We zullen duidelijker gaan definiëren wat de consequenties zullen zijn als Amerikaanse sporters protesteren bij komende Spelen."

Imboden protesteerde tegen Trump

De 26-jarige Imboden knielde anderhalve week geleden op het podium toen het Amerikaanse volkslied werd gespeeld. De floretschermer had bij de Pan-Amerikaanse Spelen in Lima goud gewonnen bij het teamonderdeel.

De Amerikaan schreef vervolgens op Twitter dat het knielen, dat drie jaar geleden voor het eerst werd gedaan door American footballer Colin Kaepernick, een protest was tegen de "tekortkomingen" van zijn land. "Racisme, de wapenwetgeving, het verkeerd behandelen van immigranten en een president die haat verspreidt, staan bovenaan de lijst."

De dertigjarige Berry, die goud won bij het kogelslingeren, stak haar vuist in de lucht tijdens het Amerikaanse volkslied. Daarmee koos ze dezelfde manier van protesteren als Tommie Smith en John Carlos tijdens de Olympische Spelen van 1968. Smith en Carlos werden destijds voor straf weggestuurd van de Spelen.

Berry reageerde op Twitter op het nieuws van haar straf: "Als er niks gezegd wordt, zal er niks gebeuren, zal er niks verbeterd worden, zal er niks veranderen."