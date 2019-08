De Nederlandse hockeyers wonnen dit EK tot dusver alles en sloten de groepsfase dinsdagavond af met een 6-0-overwinning op Schotland, maar Thierry Brinkman vindt dat het niveau omhoog moet met het oog op de halve finale.

"De lat ligt hoger, zo eerlijk moeten we zijn. Maar het was goed genoeg", zei Brinkman net het duel met de Schotten in Antwerpen volgens Hockey.nl. "We hadden veel schoten op doel, maar daar haalden we niet genoeg uit. Het rendement kon hoger."

Nederland won de eerste twee groepswedstrijden al van Ierland (5-1) en Duitsland (3-2) en verzekerde zich zo van een plek in de halve finales. Door de klinkende overwinning op Schotland gaat de ploeg van bondscoach Max Caldas als groepswinnaar naar de laatste vier.

Positief punt uit het duel met Schotland was het aantal strafcorners dat Oranje versierde. De teller stond dit EK op één, maar vijfvoudig Europees kampioen Nederland mocht tegen Schotland liefst vijf keer aanleggen en scoorde daaruit vier keer.

Thierry Brinkman scoorde twee keer tegen Schotland. (Foto: Pro Shots)

'Deze pot wilden we sowieso goed spelen'

Brinkman, tegen Schotland goed voor twee treffers, benadrukte dat Oranje de laatste groepswedstrijd niet voor spek en bonen speelde. "Deze pot wilden we sowieso goed spelen. Juist in dit soort wedstrijden kunnen we elkaar bewijzen dat we dit EK echt iets willen neerzetten. We hebben nu een goede poulefase achter de rug. Overall zijn we aan een prima EK bezig."

Voor een plek in de finale neemt Nederland het donderdag op tegen Spanje, dat in groep A als tweede eindigde. De Spanjaarden verloren hun eerste groepsduel op pijnlijke wijze met 5-0 van België, maar herstelden zich met zeges op Rusland (1-0) en Wales (5-1).

"Het is een taai team", benadrukte Brinkman. "Ze bijten van zich af en hebben paar goede spelers, zoals Xavi Lleonart. In de Pro League stonden wij met 3-0 voor en toen werd het nog 3-3. Dat zegt genoeg. Het wordt een taaie wedstrijd."