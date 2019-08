Het internationale sporttribunaal CAS heeft de zaak rond de veelbesproken topzwemmer Sun Yang dinsdag uitgesteld en stelt de zitting later dit jaar open voor publiek en pers.

De 27-jarige Sun zat in 2014 al een dopingstraf uit en werd kort voor de WK zwemmen van vorige maand vrijgesproken van het opnieuw schenden van de dopingregels. In afwachting van een uitspraak mocht hij wel in actie komen bij het toernooi in Zuid-Korea.

Het CAS zou de zaak in september bekijken, maar dat wordt nu op zijn vroegst in oktober. Als Sun schuldig wordt bevonden, is hij levenslang geschorst.

Het is een zeldzaamheid dat het CAS een zaak in de openbaarheid behandelt. De enige andere keer was in 1999, toen de Ierse zwemster Michelle Smith-De Bruin - drievoudig olympisch kampioene - zich verzette tegen een dopingschorsing.

Relletjes rond Sun bij WK

Bij het WK van vorige maand hield de zaak rond Sun de gemoederen behoorlijk bezig. Een aantal medaillewinnaars moest niets van hem hebben en weigerde met de Chinees op het podium te staan.

Sun domineert al jaren op de 200, 400 en 800 meter vrije slag. Zijn goud op de 200 vrij bij de WK in Zuid-Korea betekende al de elfde wereldtitel uit zijn loopbaan. Hij is bovendien drievoudig olympisch kampioen.