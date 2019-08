De Nederlandse hockeyers hebben de poulefase van het EK in Antwerpen dinsdag als groepswinnaar afgesloten. Schotland werd met 6-0 verslagen in de wetenschap dat de halve finales al bereikt waren.

Na het eerste kwart was het 2-0 dankzij Billy Bakker en Thierry Brinkman. Na treffers van Mink van der Weerden en Brinkman voerden Jip Janssen en Mirco Pruyser de score in de slotminuten verder op.

De simpele overwinning op de Schotten betekent dat Oranje bovenaan eindigt in poule B. In de halve eindstrijd wacht donderdag Spanje, de nummer twee van groep A. België-Duitsland is de andere halve finale.

Nederland had de eerste twee groepswedstrijden ook al gewonnen. De ploeg van bondscoach Max Caldas was met 5-1 te sterk voor Ierland en versloeg Duitsland nipt met 3-2.

De Nederlandse hockeyers jagen in België op de zesde Europese titel. Eerder was er EK-goud in 1983, 1987, 2007, 2015 en 2017. Zeven keer was Oranje verliezend finalist.

Vrouwen nog niet zeker van halve finales

In tegenstelling tot de mannen mogen de Nederlandse vrouwen zich nog geen halvefinalist noemen op het EK, al is het wel aannemelijk dat de ploeg van coach Alyson Annan de laatste vier bereikt.

De vrouwenploeg begon het EK met twee gelijke spelen - de slechtste start ooit op een EK - en is woensdag bij een overwinning met twee treffers verschil tegen het op papier zwakke Rusland sowieso zeker van de halve eindstrijd.

Bij het toernooi in Antwerpen staat overigens niet alleen de titel op het spel, want bij zowel de mannen als de vrouwen ligt voor de Europees kampioen ook een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio klaar.