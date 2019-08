Jeffrey Herlings is fit genoeg om eind september mee te doen aan de Motocross of Nations op het TT-circuit in Assen. De Nederlander is nog altijd herstellende van een enkelbreuk.

De 24-jarige Herlings vormt in de landenwedstrijd een team met Glenn Coldenhoff, Calvin Vlaanderen en Roan van de Moosdijk. Dat maakte teammanager Patrice Assendelft dinsdag bekend tijdens een persmoment.

"Met Herlings en Coldenhoff hebben we twee wereldtoppers die uitkomen in de MXGP-klasse", zegt Assendelft. "Herlings heeft door blessures slechts twee Grands Prix gereden dit jaar, maar wist hier direct wel te winnen. En met Coldenhoff hebben we nog een coureur in de zwaarste klasse die om de overwinning mee kan doen."

Herlings brak eind juni zijn enkel tijdens de opwarmronde voor de Grand Prix van Letland toen een andere coureur na een val over zijn been reed. De wereldkampioen van 2018 in de MXGP is sindsdien niet meer in actie gekomen.

Keuze tussen Vlaanderen en Van de Moosdijk

De Nederlandse selectie bestaat zogezegd uit vier man en dat is opvallend, want er mogen maar drie coureurs aan de start verschijnen. De 22-jarige Vlaanderen en de 18-jarige Van de Moosdijk gaan strijden om dat derde startbewijs.

"Vlaanderen en Van de Moosdijk zijn coureurs van wereldniveau", zegt Assendelft. "Zij ontlopen elkaar weinig. Er staan nog een aantal stagedagen in het diepe zand gepland. Aan het eind van die voorbereiding hakken we als team de knoop door wie er zal rijden. Deze aanpak is in volledige overeenstemming met de rijders afgesproken."

De landenwedstrijd van de Motocross of Nations wordt op zaterdag 28 en zondag 29 september verreden in Assen. Nederland eindigde vorig jaar knap als tweede. Er wordt gereden in de MX1 (450cc), MX2 (250cc) en MX Open (450cc en 250cc). Elke coureur rijdt twee races en het zwakste resultaat mag worden geschrapt.