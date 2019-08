Bondscoach Alyson Annan hoopt dat de Nederlandse hockeysters zich snel weten op te richten na de dramatische start van het EK. Oranje speelde maandagavond ook het tweede groepsduel met Spanje gelijk (1-1), de legio kansen ten spijt.

"We zijn natuurlijk teleurgesteld dat we niet meer scoorden", zei Annan in Antwerpen in gesprek met Hockey.nl. "Dat zijn we niet gewend en daar zijn we ons bewust van. Het is een interne struggle voor iedereen, al moeten we ook kijken naar wat we goed deden."

De hockeysters begonnen het EK met een teleurstellend 1-1-gelijkspel tegen België en hoopten zich tegen Spanje op te richten. De ploeg van bondscoach Annan creëerde veel kansen tegen de nummer drie van het afgelopen WK, maar verder dan een treffer uit een strafcorner van Caia van Maasakker kwam Nederland niet.

"We speelden gewoon zoals we wilden spelen", zag Annan. "Dan is het heel frustrerend als je 22 kansen creëert en ballen op de paal belanden, net naast gaan of net van de lijn worden gehaald. We creëerden al meer dan tegen België, maar moeten ons realiseren dat we harder moeten werken om die bal erin te krijgen."

Caia Van Maasakker tekende voor de enige Nederlandse treffer. (Foto: Pro Shots)

'Moeten uitstralen dat we de beste zijn'

Door de tweede remise op rij moet titelfavoriet Nederland in de laatste groepswedstrijd tegen Rusland (woensdag 18.00 uur) alles op alles zetten om de halve finales te bereiken. Oranje lijkt aan een zege met minstens twee doelpunten verschil genoeg te hebben om een blamage te voorkomen.

Annan hoopt vooral dat de moed bij haar speelsters niet in hun schoenen zakt. "We zijn Nederland en nog steeds de beste van de wereld. Dat moeten we ook uitstralen. Als we in onszelf keren en niet uitstralen dat we de beste zijn, dan gaan andere mensen dat ook doen en dat willen we niet."

Regerend wereldkampioen Nederland hoopt dit jaar in Antwerpen voor de tiende keer, en voor de tweede keer op rij, Europees kampioen te worden. De enige keer dat de hockeysters geen medaille pakten op een EK, was in 1991.